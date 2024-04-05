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Турэксперт Бобылёв объяснил запрет стран вывозить биоресурсы

05 апреля 2024, 19:57
Фото: iStock/Наталья Селиверстова

Фото: iStock/Наталья Селиверстова

Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев объяснил, что многие страны, как правило, ограничивают или вовсе запрещают вывоз биоресурсов и экзотических животных из-за их редкости и ценности.
«Страны, которые принимают большое количество туристов, борются с теми, кто пытается вывезти биоресурсы или каких-то экзотических животных. Их действия могут нанести непоправимый урон флоре и фауне конкретного государства, поэтому туристам не позволяют вывозить те же самые коралловые рифы», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Бобылев.

Он выразил поддержку подобной политике государств, поскольку благодаря этому сохраняется разнообразие дикой природы.


Ранее стало известно о том, что с 1 апреля текущего года Шри-Ланка вернула плату за визы для граждан России.

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Стало известно, где можно бюджетно отдохнуть на майских
OneTwoTrip: Бюджетно отдохнуть россияне могут в Белоруссии и Вологде
04 апреля 2024, 18:05

Фото: iStock/bruev

Исследование OneTwoTrip показало, что на майских праздниках бюджетно отдохнуть россияне смогут в Вологде и Белоруссии.
Так, в Вологде можно найти отель стоимостью в 2 500 рублей за ночь, а перелёт в городо будет стоит 6 тыс. рублей. Что касается Белоруссии, то, например, в Гомеле ночь в отеле обойдётся в 3 тыс. рублей, а перелёт в одну сторону – 10 тыс. рублей.

Если рассматривать внутреннее направление туризма на майские праздники, то выгодно также отдохнуть в Ярославле, Череповце, Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. Как передаёт Газета.ру, среди зарубежный направлений в этом плане можно рассмотреть Армению, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявлял, что цены на туры на майские праздники на популярные для россиян направления довольно высокие, однако найти выгодный вариант можно.

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#отель
#цены
#майские праздники
#туры
#путешествие
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Виза на Шри-Ланку вновь стала платной для россиян
01 апреля 2024, 15:04

Фото: iStock/FTiare

С 1 апреля текущего года Шри-Ланка вернула плату за визы для граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.
«Шри-Ланка завершила программу по бесплатной выдаче виз, действовавшую с конца ноября 2023 года. Она распространялась на граждан семи стран, в том числе России. Таким образом, с 1 апреля туристические визы в эту страну вновь стали платными», — говорится на сайте ассоциации туроператоров.

Уточняется, что пилотный проект по бесплатным визам действовал до 31 марта. Теперь россиянам для путешествия на Шри-Ланку необходимо электронное разрешение на въезд, которое стоит 50 долларов. При этом оплатить его можно только с карт иностранных банков. Также можно оформить визу по прилёте в аэропорт. За неё придётся заплатить 60 долларов. Однако дети до 12 лет получают визы бесплатно.

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#дети
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#путешествия
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#болгария
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Подмосковных фермеров пригласили побороться за гранты на развитие агротуризма
01 апреля 2024, 13:47

Фото: Istockphoto / Dejan_Dundjerski

Подмосковные фермы могут подать заявку на получение гранта «Агротуризм» до 22 апреля. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.
«Максимальный размер гранта составляет 10 млн рублей. Средства можно потратить на создание комфортных условий проживания для гостей; ремонт помещений; подключение инженерных коммуникаций; покупку необходимого оборудования и благоустройство территории», – говорится в сообщении.
Важное условие состоит в том, что сельхозпроизводители должны быть зарегистрированы в сельской местности региона и работать там же.

Все подробности можно узнать на сайте.

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#московская область
#подмосковье
#туризм
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По 100 рублей в сутки: курортный сбор ввели в Санкт-Петербурге
Туристы заплатят по 100 рублей за каждые сутки проживания в Санкт-Петербурге
01 апреля 2024, 10:39

Фото: iStock/Anna_Pakutina

Курортный сбор в размере 100 рублей в сутки с туриста начал действовать в Санкт-Петербурге, заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников.
«С 1 апреля на территории Санкт-Петербурга вводится курортный сбор. На протяжении года велась активная подготовка: подготовили необходимые нормативно-правовые документы; создали реестр операторов курортного сбора; разработали информационную подсистему «Курортный сбор Санкт-Петербурга», – написал в своем Telegram-канале Корабельников.

Курортный сбор составит 100 рублей с человека за сутки проживания в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения. Собранные средства пойдут на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры города.

В 2022 году Санкт-Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Закон «О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора» вступил в силу с 1 октября прошлого года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля текущего года для туристов действовала нулевая ставка сбора.

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#санкт-петербург
#курорт
#отель
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В Египте рассказали о планах насчет системы «все включено» в отелях
Глава ETA: отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено»
31 марта 2024, 10:22

Фото: iStock/Malkovstock

Глава управления по туризму Египта Амр Элькади заявил, что отели в Египте не планируют отказываться от системы «все включено». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Элькади, система «все включено» является наиболее подходящей для семей с детьми. Он отметил, что окончательное решение остается за отелями по поводу использования системы «все включено», но при этом в данной системе предусматриваются некоторые изменения.

Сообщается, что многие отели добавили для постояльцев опцию посещения ресторанов A la carte. Эта опция позволяет выбрать в отеле любой ресторан, за который также не надо будет доплачивать.

Данный формат питания способствует сокращению количества пищевых отходов и решению главной проблемы шведского стола, рассказал глава управления по туризму Египта.

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#отель
#туризм
#путешествие
#ресторан
#еда
#отдых
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Путин: вклад туризма в ВВП России вырастет на 5% к 2030 году
28 марта 2024, 20:56

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Президент Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание развитию активного туризма в российских регионах. Об этом он заявил в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Глава государства представил прогноз, согласно которому вклад туристической отрасли в ВВП России к 2030 году увеличится вдвое, до 5%.

Путин отметил важность развития активного туризма, поскольку он вносит большой вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни населения.

Отдельно президент обратил внимание на необходимость проведения походов выходного дня для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов, а также для семей с детьми.

На подъём российского туризма в той или иной мере будут направлены практически все национальные проекты, добавил Путин.

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#россия
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Турэксперт Мурадян назвал цены на туры в период майских праздников «кусачими»
27 марта 2024, 17:52

Фото: istock/Neurobite

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что цены на туры на майские праздники на популярные для россиян направления довольно высокие, однако найти выгодный вариант можно.
«Если говорить, куда съездить дешевле всего, то оценку по-прежнему надо делать в моменте, потому что, как и в Эмиратах можно будет найти бюджетный вариант, так и в Египте, так и на Шри-Ланке. Но средний ценник на майские праздники пока выглядит как довольно кусачий, где-то от 140 тыс. рублей», — пояснил в беседе с Газета.ру Мурадян.

По его словам, у россиян на майские праздники традиционно популярными остаются такие направления, как Турция, Египет, Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ.

Ранее глава Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ) Олег Алексеев заявлял, что в ближайшее время интерес российских туристов к Турции может значительно снизится.

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#майские праздники
#цены
#туризм
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Турэксперт Алексеев спрогнозировал снижение интереса россиян к Турции
22 марта 2024, 21:11

Фото: istockphoto.com/Freeartist

Глава Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ) Олег Алексеев заявил, что в ближайшее время интерес российских туристов к Турции может значительно снизится.
Причинами тому послужили повышение турецкого ЦБ ключевой ставки до 50% годовых, а также присоединение страны к политике западных стран в отношении России.

«Всё это повлияет в ближайшее время на взаимоотношения российских туроператоров с отельерами Турции. Скорее всего, в ближайшее время будут сильно усложнены переводы между юридическими лицами, что, в общем-то, значительно ослабит Турцию как курорт для россиян», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Алексеев.

А почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что российская сфера туризма развивается интенсивно, а в некоторых моментах даже превосходит турецкую.

«Если главным козырем Турции на туристическом рынке является all-inclusive, то надо у нас активнее развивать этот сегмент, и у нас уже сейчас есть очень качественные гостиничные комплексы. Кроме этого, мы лидируем в других сегментах рынка, например, в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха, так нужного сегодня людям», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Шпилько.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявляла, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.

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#путешествие
#курорт
#турция
#россия
#отдых
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Стало известно, сколько россиян отправятся в путешествие в этом году
Опрос: более трети россиян в этом году собираются отправиться в путешествие
19 марта 2024, 13:25

Фото: iStock/FTiare

Более трети россиян (34%) собираются этим летом отправиться в путешествие. Такие результаты показал опрос, проведённый ВТБ и банком «Открытие».
Большинство опрошенных россиян (62%) планируют организовывать отпуск самостоятельно, не обращаясь к услугам турагентств.

Их собравшихся в путешествие 28% отправятся в поездки по России, из них 11% отдают предпочтение курортам Краснодарского края и Крыма.

Ещё 28% респондентов будут проводить отпуск на даче или дома, приводит результаты исследования «Газета.ru».

Лишь 6% участников опроса запланировали путешествия за рубеж.

Россияне считают, что сэкономить можно, если забронировать билеты и жильё заранее. Так уже сделали 14% опрошенных, ещё 28% собираются бронировать за 1-2 месяца до отпуска, а 25% – за 1-2 недели.

Также чуть больше половины респондентов (52%) не собираются тратить на отпуск большую сумму, чем в прошлом году. Прошлогодний бюджет превысят 25% россиян, а остальные 25% намерены сэкономить.

Треть россиян (36%) планирую уложиться в сумму до 30 тысяч рублей на человека. 21% – в 30-50 тысяч рублей, 15% – в 50-100 тысяч рублей. При этом для 6% приемлемы траты, превышающие 100 тысяч рублей. А 23% сообщили, что вообще не потратят денег.

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#россияне
#опрос
#туризм
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