Турэксперт Бобылёв объяснил запрет стран вывозить биоресурсы

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Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев объяснил, что многие страны, как правило, ограничивают или вовсе запрещают вывоз биоресурсов и экзотических животных из-за их редкости и ценности.
«Страны, которые принимают большое количество туристов, борются с теми, кто пытается вывезти биоресурсы или каких-то экзотических животных. Их действия могут нанести непоправимый урон флоре и фауне конкретного государства, поэтому туристам не позволяют вывозить те же самые коралловые рифы», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Бобылев.
Он выразил поддержку подобной политике государств, поскольку благодаря этому сохраняется разнообразие дикой природы.
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