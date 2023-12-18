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В Коломне откроется выставка «Европейская живопись XVII – XVIII веков»

18 декабря 2023, 13:03
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

21 декабря в Коломне открывается выставка «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII – XVIII веков». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 21 декабря в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».

В рамках экспозиции для посетителей будут показаны свыше 30 картин таких художников, как Балтазар ван дер Аст, Виллем ван Алст, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен и Франс Снайдерс.


Также гости и жители региона смогут окунуться в период расцвета натюрморта в европейской живописи в XVII–XVIII века.

«Внимание живописцев того времени было сосредоточено на предметах и объектах видимого мира<…> Но нередко в визуальный рассказ о «метровой» натуре вплетались изображения живых свидетелей и участников: кухарок, торговцев, охотников, птиц, дерущихся котов и собак. В интерпретации голландских и фламандских мастеров, а также их немецких, французских, итальянских последователей натюрмортные композиции развивались от простых постановок отдельных предметов до роскошных многоуровневых барочных конструкций с бархатными драпировками и богатыми предметами мебели», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что время посещения, цену и количество билетов можно найти на официальном сайте коломенского музея.

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У Главного храма Вооружённых сил откроют фестиваль «Наша зима»
18 декабря 2023, 13:06

Фото: Минкульт МО

Главный каток Подмосковья, расположенный на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил России, начнёт работу 24 декабря. В 16:30 там пройдёт торжественное открытие фестиваля «Наша зима», сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Старт первому катанию дадут Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгут огни на большой ёлке. Все пять елей фестивальной площадки, накрытых стометровым световым шатром, заиграют новогодними красками. На льду выступят профессиональные фигуристы, для юных устроят театрализованное шоу», – говорится в сообщении. 
В дни новогодних праздников гостей ждут катание на катке и с тюбинговых горок, выставка ледяных фигур, катание на упряжках хаски и другие активности. Желающие смогут принять участие в мастер-классе «Игрушки зимы».
 
Каток будет открыт каждый день с 10 до 22 часов. Катание и прокат коньков будут бесплатными. 
 
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Посол гостеприимства Подмосковья представила регион на встрече сообщества
15 декабря 2023, 18:12

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Посол гостеприимства Московской области Екатерина Понкратова представила регион на встрече региональной команды проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она состоялась в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус», сообщили в пресс-службе организаторов.
Послы гостеприимства России и представители органов власти, курирующих туризм в 48 регионах, обменивались опытом, налаживали контакты, строили совместные планы развития туристического сообщества на будущий год. 

Проект «Мастера гостеприимства» – часть программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Он направлен на поддержку талантливых специалистов индустрии гостеприимства, кадровое обеспечение отрасли.
«В 75 регионах страны выбраны послы гостеприимства, которые объединяют неравнодушных к развитию территории России людей, создают для гостей атмосферу душевности и радушия. На встречу приехали лидеры туриндустрии 48 субъектов Федерации. Встречи сообщества – это огромная площадка для обмена опытом, презентации лучших региональных практик и построение планов», – отметил первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
На встрече сообщества проекта «Мастера гостеприимства» участники провели анализ туристической привлекательности, сильных и слабых сторон своих федеральных округов. В рамках программы прошла серия образовательных сессий. 
 
Подать заявку в главный кадровый туристический проект страны «Мастера гостеприимства» можно на сайте до 25 декабря.

Глобальная цель проекта – раскрыть туристический потенциал страны и вывести туризм в России на новый уровень. 
 
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#московская область
#туризм
#мастера гостеприимства
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Tutu: Чаще всего россияне бронировали отели в Москве и Петербурге
15 декабря 2023, 17:30

Фото: istockphoto.com/kadmy

В пресс-службе Tutu сообщили, что чаще всего отельных бронирований было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
«Останавливаются в Москве, как правило, на две ночи, а за ночь платят в среднем 4 169 рублей. В Санкт-Петербурге за ночь платят в среднем 4 060 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на три ночи», — приводит Газета.ру текст исследования.

Следующим по популярности бронирования отелей идёт Сочи, а за ним — Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Волгоград, Владивосток.

А вот из зарубежных направлений весьма популярны оказались Беларусь и Турция. Далее в этом рейтинге следуют Казахстан, Армения, Узбекистан, Абхазия и Грузия.

Согласно проведённому компанией опросу, 95,8% бронирований приходилось на Россию, и лишь 4,2% — на зарубежные направления.

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#город
#туризм
#отель
#бронирование
#россия
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На Колыме может появится курортный сбор для туристов
15 декабря 2023, 16:32

Фото: istockphoto.com/andzher

Власти Магаданской области заявили о планах ввести курортный сбор для туристов.
Так, в министерство культуры и туризма региона отметили, что средства пойдут на развития туристической сферы и престижа Магаданской области.

«Продолжается модернизация материально-технической базы в сфере туризма. Речь будет идти не о многомиллионных вливаниях в отрасль за счёт курортного сбора. Здесь вопрос в наиболее эффективном расходовании поступающих средств. Рассматривается возможность направления сборов на системное продвижение туристического потенциала и положительного имиджа Магаданской области», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в ведомстве.

При этом, там отметили, что окончательного решения по этому вопросу ещё не принято, а работа в этом направлении будет начата только после тщательной оценки и проверки всех факторов экспертами отрасли.

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#туризм
#налоги
#россия
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Комик Долгополов, переехавший в Германию, пожаловался на цены и налоги
15 декабря 2023, 13:29

Фото: istockphoto/elxeneize

Стендап-комик Александр Долгополов, который переехал в Германию, жалуется на высокие цены и большие налоги в Берлине.
Об этом он рассказал в разговоре с юмористами Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Гариком Оганисяном. Видео доступно на YouTube.

По словам Долгополова, в Берлине очень дорогое жилье. 

«Квартира, в которой я живу, — это мое самое дорогое жилье в жизни. Это маленькая однушка, очень маленькое жилье», —говорит комик. 
Также юморист утверждает, что мигрантам в Берлине слишком дорого жить. 

«Здесь обязательно надо платить страховку — это в среднем 200-300 евро в месяц», —сказал Долгополов и уточнил, что за отсутствие страховки могут депортировать.
Александра Долгополова удивили в Германии и большие налоги. 

«Вплоть до 40% налогов нужно платить. Помимо подоходного налога, здесь всякие безумные налоги. Налог на радио ты должен платить, даже если ты не слушаешь радио, налог на религию, если ты верующий человек», — рассказал Александр Долгополов. 
Ранее сообщалось, что известный комик, экс-резидент Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин, переехавший в США, продал московскую квартиру.

Telegram-каналу SHOT пишет, что Незлобин с семьей уехал из Россию после начала СВО на Украине. В конце октября 2023 года он продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. Она находится в доме, который был построен на улице Каретный ряд по спецпроекту для работников Большого театра. 

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#германия
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#новости
#жильё
#цены
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В Московской области откроется выставка «Кукольная история под Новый год»
14 декабря 2023, 15:28

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Воскресенске откроется выставка «Кукольная история под Новый год». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка авторских игрушек и кукол «Кукольная история под Новый год» начнет работу 18 декабря в культурном центре «Усадьба Кривякино» городского округа Воскресенск.

В рамках экспозиции гости и жители Московской области смогут увидеть предметы искусства и коллекционирования: фарфоровые куклы, куклы в национальных и исторических костюмах, а также мягкие и вязаные и елочные игрушки.

Кроме этого, данный культурный центр занимается организацией и проведением представлений, выставок, семинаров, а даже выступлений профессиональных и самодеятельных коллективов.

Стоит отметить,что выставка будет работать до 14 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном туристическом портале Подмосковья. 

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#подмосковье
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Маркетолог Душинова: Турция будет стараться сохранить формат «всё включено»
13 декабря 2023, 15:43

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Маркетолог интернет-магазина туров Светлана Душинова высказала мнение о том, что Турция несмотря ни на какие предложения всё равно постарается сохранить систему «всё включено» для того, чтобы не потерять туристов.
Так специалист прокомментировала заявление главы Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу о том, что формат «всё включено» пересмотрят. Предлагается, что турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.

«Отрасль изучает пример отелей ОАЭ, где подобные предложения успешно существуют. Но российские туристы привыкли к турецкой системе питания. Так, в высокий сезон 95% поездок на направлении имеют питание «всё включено» или «ультра всё включено». Если отдыхающие потеряют возможность этого выбора, то, скорее всего, переключатся на другие страны», — добавила в беседе с RT Душинова.

Кроме того, она отметила, что туры и так подорожали, и туристы, платящие большие деньги за путешествия, не хотят платить ещё. Таким образом, по её словам, новая система может отвернуть от себя большое количество людей.

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#туристы
#страны
#туры
#поездки
#путешествия
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Подмосковье стало лауреатом туристической премии «Russian Traveler Awards 2023»
12 декабря 2023, 10:48

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московская область отмечена в нескольких номинациях туристической премии «Russian Traveler Awards 2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подвели итоги онлайн-голосования «Russian Traveler Awards 2023» от журнала Russian Traveler. Конкурс был направлен на освещение и популяризацию туристических возможностей нашей страны.

«Второй год подряд подмосковные проекты отмечают на премии «Russian Traveler Awards». В этом году Министерство культуры и туризма Московской области удостоено диплома в специальной номинации «За развитие культурного кода». Второе место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» занял проект «Коломна — Зарайск: древние кремли и гастрономические радости». Одним из победителей голосования за «Национальное блюдо/Продукт» стал Коломенский калач, он занял второе место», – поделилась вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что победителей конкурса определяли при помощи народного голосования, целью которого являлось привлечение широкой аудитории к поддержке внутреннего туризма России и повышение информированности аудитории о туристических локациях в регионах.

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#туристический маршрут
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Павловский Посад включён в аудиоэкскурсию для автолюбителей от RUSSPASS
11 декабря 2023, 18:01

Фото: Минкульт МО

Цифровой туристический сервис RUSSPASS накануне зимних праздников выпустил аудиоэкскурсию в формате подкаста для любителей автомобильных путешествий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое оказало информационную поддержку в разработке экскурсии.
Маршрут «Новогоднее ралли» рассчитан на два дня и охватывает несколько населённых пунктов, в том числе Павловский Посад. Подкаст в формате живой беседы ведут автопутешественник и видеоблогер Богдан Булычёв, а также историк и телеведущий Виталий Калашников
«Маршрут протяженностью 350 км проходит по старинным городам Московской, Владимирской и Ивановской областей. Путешествие начинается в столичном музее «Автомобили мира», часть пути проходит по скоростной трассе М-12 «Восток». Сейчас по новой дороге М-12 до интересных мест и достопримечательностей Московской области можно доехать в два раза быстрее», – говорится в сообщении. 
Из аудиоэкскурсии можно узнать об истории подмосковного Павловского Посада, секретах знаменитого павлопосадского платка и символа старинного города – колокольни храма Воскресения. Эта колокольня изображена на гербе и флаге города. Высота сооружения – 58 м.
 
Маршрут аудиоэкскурсии проходит по окрестностям таких подмосковных городов, как Люберцы, Электроугли, Электросталь и Ногинск, где сохранились дворянские усадьбы и образцы промышленной архитектуры. В этих местах уже в ХIХ веке строили промышленные предприятия и фабричные городки. 
 
Всего на специальной странице сервиса RUSSPASS собрано более 50 бесплатных аудиоэкскурсий. Все они разработаны профессиональными экскурсоводами, а озвучены актёрами, тележурналистами и радиоведущими.
 
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