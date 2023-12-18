В Коломне откроется выставка «Европейская живопись XVII – XVIII веков»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
21 декабря в Коломне открывается выставка «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII – XVIII веков». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 21 декабря в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».
В рамках экспозиции для посетителей будут показаны свыше 30 картин таких художников, как Балтазар ван дер Аст, Виллем ван Алст, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен и Франс Снайдерс.
Также гости и жители региона смогут окунуться в период расцвета натюрморта в европейской живописи в XVII–XVIII века.
Стоит отметить, что время посещения, цену и количество билетов можно найти на официальном сайте коломенского музея.
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В рамках экспозиции для посетителей будут показаны свыше 30 картин таких художников, как Балтазар ван дер Аст, Виллем ван Алст, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен и Франс Снайдерс.
«Внимание живописцев того времени было сосредоточено на предметах и объектах видимого мира<…> Но нередко в визуальный рассказ о «метровой» натуре вплетались изображения живых свидетелей и участников: кухарок, торговцев, охотников, птиц, дерущихся котов и собак. В интерпретации голландских и фламандских мастеров, а также их немецких, французских, итальянских последователей натюрмортные композиции развивались от простых постановок отдельных предметов до роскошных многоуровневых барочных конструкций с бархатными драпировками и богатыми предметами мебели», - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что время посещения, цену и количество билетов можно найти на официальном сайте коломенского музея.
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Мира Полтева