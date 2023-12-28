В Ассоциации автомототуризма раскритиковали желание развивать М-12, а не бесплатные трассы

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сегодня пройдёт День Московской области. Главные события развернутся в 75-м павильоне, где развёрнут стенд Подмосковья. Там будут проходить викторины, конкурсы и розыгрыши турпутёвок в лучшие места отдыха.