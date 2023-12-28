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В Ассоциации автомототуризма раскритиковали желание развивать М-12, а не бесплатные трассы

В Ассоциации караванинга оценили концепцию развития автотуризма до 2035 года
28 декабря 2023, 13:10
Фото: IStock/gretanrk

Фото: IStock/gretanrk

Минэкономики РФ разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что на трассах появится больше удобных заправок, улучшится качество дорог и связи.
Однако представители туриндустрии среди ключевых направлений выделили развитие туристических маршрутов. Так, член правления общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Денис Манько рассказал «Радио 1», что необходимо улучшить инфраструктуру возле достопримечательностей.
«Почему-то и в концепции, и в том подходе, который озвучил Минэкономразвития выпала туристическая составляющая. У нас же люди не только по дорогам ездят, они сворачивают с них и едут к туристическим объектам. А там иногда нет дорог и инфраструктуры в виде стоянок, санитарных точек», — отметил собеседник.

Манько подчеркнул, что качество федеральных дорог в России находится на хорошем уровне, а вот с трассами регионального и местного значения нужно будет много работать. При этом, эксперт добавил, что сегодня упор на развитие делается в отношении платных дорог.
«Почему-то считается, что сейчас надо насытить инфраструктурой трассу М-12, настроить там МФЗ (многофункциональные зоны) через каждые 50 километров. Это хорошо, конечно, но если человек с М-12 съехал в тот же Муром и там не получил ничего для своего путешествия, он в следующий раз задумается, надо ли ему оно вообще», — заключил Денис Манько.
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#путешествия
#туризм
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Россиянка описала пятизвездочный отель на Кубе фразой «выжить будет сложно»
28 декабря 2023, 09:04

Фото: istockphoto/Delpixart

Туристка из России отправилась на Кубу и дала советы, которые помогут путешественникам провести отпуск с комфортом в пятизвездочных отелях.
Своё мнение она опубликовала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Выжить будет сложно», — такой фразой путешественница свои впечатления от поездки в Варадеро.
Путешественница советует оставлять подарки персоналу, ведь на Кубе культ чаевых возвели «в дикую степень».

«Сначала вы нам подарки и чаевые, а потом мы, может быть, уберем ваш номер. Но это не точно», — вспоминает с иронией персонал блогерша.
Путешественница рекомендует не забывать вещи на отельных кроватях.

«Все, что попало на кровать, считается подарком для горничной».
На Кубу желательно брать все необходимое. На курорте найти батарейки, туалетные принадлежности или лекарства будет сложно. Туристам может потребоваться средство от комаров, но на острове купить его негде.

Также не стоит опаздывать на приемы пищи: есть вероятность остаться без еды или чистых тарелок.

«Следите за своими вещами на территории отеля. Даже если это отельное пляжное полотенце»,-предупредила путешественница.
«Даже для дорогущих отелей «пять звезд» тут нормально, что на белье будут пятна, мебель — в разводах, кондиционер будет течь, вентилятор скрипеть, холодильник дребезжать», — предупреждает россиянка.
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#туристы
#отдых
#путешествие
#туристический маршрут
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В Сиднее туристы превратили популярный пляж в свалку после вечеринки
27 декабря 2023, 17:22

Фото: istockphoto/Utopia_88

Около десяти тысяч туристов праздновали Рождество на популярном пляже Бронте в Сиднее. В итоге он превратился в свалку.
Daily Mail, ссылаясь на мэра восточного пригорода Сиднея Уэверли Паулу Масселос, пишет, что её поразил разгромленный пляж. При этом в день мероприятия на месте находились полицейские и спасатели. Масселос требует, чтобы виновные закрыли огромный счет по уборке Бронте в счёт компенсации.

На кадрах, которые разместили в сети, заметно, что пляж завалили мусором, бутылками, пакетами.

Ранее российский путешественник Юрий Малых объездил полмира и рассказал о лучших городах для жизни. Своё мнение он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен». По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях. Лучшее место для жизни, по мнению Малых, Стамбул.

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Подмосковный врач Тен дала советы по подготовке к отдыху в жарких странах
27 декабря 2023, 12:09

Фото: Istockphoto / fokkebok

Россиянам, решившим провести новогодние и рождественские праздники в жарких странах, не следует в первые три дня отдыха дегустировать новые блюда. Сначала нужно позволить организму адаптироваться, заявила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.
«И детям, и взрослым не рекомендуется в первые три дня дегустировать новые блюда. Надо сначала дать организму отдохнуть, привыкнуть, а потом уже пытаться начинать приём всяких экзотических блюд. То есть не нужно в первый же день в Таиланде попробовать земляных или дождевых червей», – отметила Тен.
Врач рассказала, что в путешествии взрослые переносят акклиматизацию легче чем дети. При этом чем старше ребёнок, тем легче он переносит изменения внешних факторов, таких как длительность светового дня, влажность и освещённость.

Тен посоветовала готовить детей к смене часового пояса за неделю до перелёта в другую страну. Предварительно нужно дать им как следует высыпаться.

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#туризм
#поездки
#московская область
#подмосковье
#новый год
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В АТОР отметили максимальную загруженность отелей на новогодние праздники в Подмосковье
27 декабря 2023, 11:07

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Максимальная загрузка отелей на новогодние праздники внутри России отмечена в Подмосковье. Она достигает 95-100%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Примерно такая же загруженность, по его словам, – на Красной поляне.
«Россияне соскучились по праздникам и хотят ярко их отметить. Лидеры спроса на Новый год – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Кавказские Минеральные воды и Подмосковье», – рассказал Ромашкин.
Наибольший рост цен отмечен в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в Краснодарском крае и Кавминводах он не превышает 10%. По оценкам АТОР, турпоток по России на период зимних праздников вырос на 30% по сравнению с прошлогодним показателем.

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#минкульт мо
#туризм
#отель
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#московская область
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Посетителей выставки-форума «Россия» ждёт День Московской области
27 декабря 2023, 10:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сегодня пройдёт День Московской области. Главные события развернутся в 75-м павильоне, где развёрнут стенд Подмосковья. Там будут проходить викторины, конкурсы и розыгрыши турпутёвок в лучшие места отдыха.
Все желающие смогут написать письмо Деду Морозу, создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat и виртуального ассистента Салют. Это совместный проект региона и Сбера в сфере внедрения искусственного интеллекта. Панель с сервисом интегрирована в стенд Московской области. Бесплатная нейросетевая модель умеет отвечать на вопросы, вести диалог, рисовать картинки. Написанные с её помощью письма можно будет затем отправить по электронной почте или поделиться ими в соцсетях.

На малой сцене в зоне культурных проектов артисты и музыканты представят фестивали, которые стали визитной карточкой Подмосковья. Сергей Безруков презентует «Проект: поэт», Юрий Башмет – Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, Игорь Бутман – «Джазовые сезоны», Егор Дружинин – «Город танцует в парках», а Евгений Миронов – новый фестиваль в Зарайске. Состоится розыгрыш наборов народных художественных промыслов. Гостей ждёт мастер-класс от Федоскинской фабрики миниатюрной живописи.

В деловой части программы с лекцией «Подмосковье. Знакомое. Неизвестное. Твоё!» выступит победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 2019», финалист телепроекта «Классная тема» Павел Красновид. Также состоится награждение победителей ежегодного конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» на приз губернатора в 2023 году.

В 55-м павильоне, где работает площадка Дома молодёжи, пройдут два паблик-тока. «Волонтёры Подмосковья» расскажут об акции «Доброе дело», сбор помощи для участников СВО, сотрудничество с новыми регионами.

На Городской ферме ВДНХ пройдёт ярмарка-продажа подмосковных фермерских продуктов. Там же состоится презентация программ Министерства сельского хозяйства Подмосковья.

Завершится День Московской области большим концертом на главной уличной сцене. На ней выступят популярные исполнители Seville, Ваня Дмитриенко с оркестром Губернского драмтеатра, Диана Анкудинова с ансамблем народной музыки «Дмитровские рожечники», а также Niletto с Народным коллективом «Академический хор «Подлипки» им. Б.А. Толочкова».

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#туризм
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#форум
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В Подмосковье пройдет зимний уличный фестиваль «Новогодняя Коломна»
26 декабря 2023, 16:10

Фото: istockphoto / Maria Korneeva

Один из главных подмосковных новогодних фестивалей пройдёт в Коломне. об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 29 декабря начнет работать фестиваль, в котором примут участие свыше 50 подмосковных фермерских хозяйств и мастеров рукоделия.

«<…> В исторической части города, на территории Коломенского кремля, на площадке по улице Лажечникова разместятся торговые домики. «Новогодняя Коломна» — это не только место праздника, но и возможность увидеть и почувствовать культуру и традиции нашего региона», – поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что гостей и жителей Московской области ждут различные продукции от мастеров по дереву, керамике, коже и камню. Также все желающие смогут продегустировать мёд, знаменитую пастилу и шоколад. Кроме этого, у гостей фестиваля будет возможность приобрести рыбную продукцию, мясные деликатесы, сыры, ягоды и грибы.

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Названа самая популярная у россиян страна для посещений в 2023 году
Белоруссия стала самым популярным у россиян направлением в 2023 году
26 декабря 2023, 14:19

Фото: istockphoto/inewsistock

Самым популярным заграничным направлением, где россияне чаще всего бронировали отели в 2023 году, стала Белоруссия. В пятёрку лидеров также вошли Турция, Армения, Казахстан и Абхазия.
Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование, проведённое специалистами сервиса «Яндекс. Путешествия». Отмечается, что наибольший интерес вызывали гостиницы в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте и Алма-Ате. Кроме того, за год более чем в два раза возросло количество бронирований мест проживания в Италии и в Азербайджане.

Среди направлений внутреннего туризма наиболее востребованными были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Также за год заметно возрос спрос на гостиницы в Анапе, Геленджике и Самаре.

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#спрос
#путешествия
#казань
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Раскрыты страны-лидеры по турпотоку в Россию
Китай и Индия стали странами-лидерами по турпотоку в Россию — Минэкономразвитие
26 декабря 2023, 00:04

Фото: iStock/JackF

Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что странами-лидерами по туристическому потоку в Россию стали Индия, Китай и ряд европейских государств. Об этом пишет РИА Новости.
Кондратьев отметил, что главный партнёр Российской Федерации в области туризма — Китай.

«С 1 августа была запущена электронная виза, и 50% всех таких разрешений на въезд оформили граждане КНР. Ключевые партнеры — это и граждане Индии, и, не поверите, до сих пор у нас много туристов из Европы», — цитирует агентство слова собеседника.

При этом чиновник не стал уточнять, из каких именно стран Европы прибывает больше всего путешественников.

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#китай
#россия
#туризм
#индия
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Названо самое завораживающее место Камчатки
Турэксперт Ансталь: вулкан Толбачик — самое необычное место Камчатки
25 декабря 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Olga_Gavrilova

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что вулкан Толбачик является самым необычным и завораживающим местом полуострова Камчатка.
«Туристы любят восходить на действующий вулкан Толбачик. Некоторые готовят там еду прямо на лаве. Это безумно красивое место, но я советую отправляться туда тем, кто имеет хотя бы минимальную спортивную подготовку. Добираться до места стоит с профессиональными гидами, которые хорошо знакомы с местностью», — отметила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Кроме этого, специалист рекомендовала посмотреть Малую долину гейзеров.

Несмотря на большую популярность Камчатки именно в зимний период из-за возможности покататься на снегоходах и горных лыжах, лучшим временем для посещения полуострова эксперт назвала август и сентябрь.

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