В Ассоциации автомототуризма раскритиковали желание развивать М-12, а не бесплатные трассы

Фото: IStock/gretanrk
Минэкономики РФ разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что на трассах появится больше удобных заправок, улучшится качество дорог и связи.
Однако представители туриндустрии среди ключевых направлений выделили развитие туристических маршрутов. Так, член правления общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Денис Манько рассказал «Радио 1», что необходимо улучшить инфраструктуру возле достопримечательностей.
Манько подчеркнул, что качество федеральных дорог в России находится на хорошем уровне, а вот с трассами регионального и местного значения нужно будет много работать. При этом, эксперт добавил, что сегодня упор на развитие делается в отношении платных дорог.
Начали жить лучше: экономист раскрыл, на что россияне будут тратить деньги в 2024 году
В АТОР отметили максимальную загруженность отелей на новогодние праздники в Подмосковье
«Почему-то и в концепции, и в том подходе, который озвучил Минэкономразвития выпала туристическая составляющая. У нас же люди не только по дорогам ездят, они сворачивают с них и едут к туристическим объектам. А там иногда нет дорог и инфраструктуры в виде стоянок, санитарных точек», — отметил собеседник.
«Почему-то считается, что сейчас надо насытить инфраструктурой трассу М-12, настроить там МФЗ (многофункциональные зоны) через каждые 50 километров. Это хорошо, конечно, но если человек с М-12 съехал в тот же Муром и там не получил ничего для своего путешествия, он в следующий раз задумается, надо ли ему оно вообще», — заключил Денис Манько.Читайте также:
Начали жить лучше: экономист раскрыл, на что россияне будут тратить деньги в 2024 году
В АТОР отметили максимальную загруженность отелей на новогодние праздники в Подмосковье
Названа самая популярная у россиян страна для посещений в 2023 году
Екатерина Шмакова