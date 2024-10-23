В России увеличились цены на гостиницы

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Исследовании журнала «Т—Ж» показало, что за два года с лета 2022 года по лето 2024 года в России резко выросли цены на проживание в отелях и гостиницах.
Так, самый сильный рост цен наблюдается в отелях уровня 4 и 5 звёзд. Кроме этого, стоимость проживания выросла даже в хостелах.
Отмечается, что наибольший рост стоимости проживания в отелях зафиксирован в Уфе и Калининграде.
Как передаёт Газета.ру, исследование было проведено в 31 туристическом городе, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Мурманск и Калининград.
Ранее турагент Наталия Ансталь заявляла, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.
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Отмечается, что наибольший рост стоимости проживания в отелях зафиксирован в Уфе и Калининграде.
Как передаёт Газета.ру, исследование было проведено в 31 туристическом городе, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Мурманск и Калининград.
Ранее турагент Наталия Ансталь заявляла, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева