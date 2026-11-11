Вьетнам стал одним из самых популярных направлений у россиян

11 ноября 2026, 13:21

Onlinetours: Вьетнам вошел в топ-5 самых популярных направлений у россиян

Фото: iStock/Balate Dorin

Вьетнам стал одним из самых быстрорастущих зарубежных направлений у российских туристов. За девять месяцев 2026 года количество бронирований туров в эту страну увеличилось на 347% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость отдыха практически не изменилась.