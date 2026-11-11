Вьетнам стал одним из самых популярных направлений у россиян
Вьетнам стал одним из самых быстрорастущих зарубежных направлений у российских туристов. За девять месяцев 2026 года количество бронирований туров в эту страну увеличилось на 347% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость отдыха практически не изменилась.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса Onlinetours, средняя стоимость забронированной поездки во Вьетнам за январь – сентябрь составила 234,4 тыс. рублей. Годом ранее туристы в среднем тратили на такой отдых 228,7 тыс. рублей. Таким образом, расходы выросли всего на 2,5%, несмотря на то что количество бронирований увеличилось почти в 4,5 раза.
По динамике туристического спроса Вьетнам обошел другие популярные страны Юго-Восточной Азии. В частности, число бронирований туров в Китай за тот же период прибавило 144%, в Индонезию — 113%, а в Таиланд — 23%.
На фоне растущего интереса со стороны россиян страна укрепила свои позиции в рейтинге востребованных туристических направлений. По итогам девяти месяцев Вьетнам поднялся с восьмого на пятое место, оставив позади ОАЭ, Китай и Абхазию. Его доля в общем количестве бронирований увеличилась с 2 до 6,5%.
Выше Вьетнама в рейтинге расположились только Турция, Египет, Россия и Таиланд.
Особенно заметный рост спроса зафиксировали в сентябре. За первый осенний месяц количество бронирований туров во Вьетнам увеличилось на 162% в годовом выражении. При этом средняя стоимость поездки, напротив, снизилась на 10% — с 214,4 тыс. до 193 тыс. рублей.
Благодаря этому в сентябре Вьетнам занял третье место по числу бронирований, опередив Россию, Таиланд и ОАЭ.
При этом по стоимости отдыха направление остается сопоставимым с другими популярными азиатскими странами. Средний чек забронированных туров в Таиланд за январь – сентябрь составил 225,4 тыс. рублей, а в Китай — 227 тыс. рублей. Таким образом, несмотря на существенную разницу в темпах роста туристического спроса, расходы на поездки по всем трем направлениям оказались примерно одинаковыми.
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