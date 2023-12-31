Власти Бали депортировали более 50 россиян

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Индонезийские власти депортировали десятки россиян в 2023 году.
Издание Bali Post, ссылаясь на главу иммиграционного управления острова Денпасара Сухендра.
Всего за год с Бали было депортировано 164 иностранца. 85 из них оказались виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 превысили срок пребывания по визе.
Большинство попавших под депортацию прибыли из России (59 человек). Также депортировано 15 человек из Австралии и 14 американцев.
В июне сообщалось, что правительство Индонезии собирается немедленно депортировать туристов, которые нарушают правила пребывания в стране.
Также балийские власти официально ввели ограничения для туристов в сфере аренды транспортных средств, в том числе мопедов.
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Всего за год с Бали было депортировано 164 иностранца. 85 из них оказались виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 превысили срок пребывания по визе.
Большинство попавших под депортацию прибыли из России (59 человек). Также депортировано 15 человек из Австралии и 14 американцев.
Также балийские власти официально ввели ограничения для туристов в сфере аренды транспортных средств, в том числе мопедов.
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Мария Фирсова