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Власти Бали депортировали более 50 россиян

Bali Post: балийские власти депортировали 59 россиян в 2023 году
31 декабря 2023, 18:05
Фото: istockphoto/Pierrick Lemaret

Фото: istockphoto/Pierrick Lemaret

Индонезийские власти депортировали десятки россиян в 2023 году.
Издание Bali Post, ссылаясь на главу иммиграционного управления острова Денпасара Сухендра.
Всего за год с Бали было депортировано 164 иностранца. 85 из них оказались виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 превысили срок пребывания по визе.

Большинство попавших под депортацию прибыли из России (59 человек). Также депортировано 15 человек из Австралии и 14 американцев.


В июне сообщалось, что правительство Индонезии собирается немедленно депортировать туристов, которые нарушают правила пребывания в стране.

Также балийские власти официально ввели ограничения для туристов в сфере аренды транспортных средств, в том числе мопедов.

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#туризм
#туристы
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В Чехове стартовала благотворительная «Рождественская сказка»
29 декабря 2023, 22:37

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

В Подмосковье стартовало благотворительное мероприятие «Рождественская сказка Федерации бокса России». Старт празднику дали глава Серпухова Сергей Никитенко и генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
В этом году мероприятие проходит на уникальной площадке – в зоне отдыха у воды на Оке.
«Гости парка развлечений уже оценили невероятные локации– концертную зону, фудкорты, ярмарку, территорию спортивных соревнований. Программа насыщенная. Здесь есть всё, чтобы провести каникулы незабываемо», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что спортивный марафон открыли чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова и заслуженный мастер спорта, чемпион мира, боксёр-профессионал Фёдор Чудинов.

В течение всех праздничных дней знаменитые боксёры будут проводить для гостей мастер-классы. Каждый вечер будут выступать популярные российские музыканты.

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#подмосковье
#московская область
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«Рваное бельё и ротавирус»: Россиянин одной фразой описал поездку в Таиланд
Турист из России остался крайне недоволен поездкой в Таиланд
29 декабря 2023, 19:15

Фото: istockphoto/inewsistock

Российский турист отдыхал вместе с семьёй в Таиланде. Свои впечатления от путешествия в юго-восточную Азию он описал фразой: «Рваное бельё и ротавирус».
По его словам, они оказались в самом худшем отеле в районе пляжа Патонг. Мужчина отметил, что уже не в первый раз посещал Таиланд, поэтому ему есть с чем сравнивать. При выборе гостиницы они с семьёй соблазнились фотографиями пышной зелени и маленьких уютных бунгало, но действительность имела мало общего с тем, что было изображено на фото, передаёт портал «Тонкости туризма».

В номерах отеля не было Wi-Fi, сейфов, не работали обещанные русскоязычные каналы в телевизоре. Обслуга никак не реагировала на жалобы, только без конца обещая всё исправить. Уборку номеров проводили нерегулярно и некачественно, причём независимо от того, были оставлены чаевые или нет. Пыль, рваное бельё, грязные стаканы, муравьи на полу сопровождали весь отпуск россиян. К тому же, в отеле оказался ротавирус, о чём при заселении им не сообщили. И взрослые, и дети остались крайне недовольны таким отдыхом.

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#таиланд
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Подмосковье стало одним из лидеров проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
29 декабря 2023, 09:56

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московская область стала одним из лидеров на получение субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Были подведены итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По итогам Подмосковье вошло в число 85 регионов, которым будет предоставлена единая субсидия. В общей сложности для лауреатов выделили 6,2 млрд рублей.

«Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода городов», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что в с 2024 года в рамках данной субсидии у регионов появиться возможность создавать кемпинги и автокемпинги, а также возведение некапитальных причальных сооружений.

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#подмосковье
#туризм
#субсидии
#итоги
#премия
#победители
#развитие
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«Яндекс Путешествия»: 40% россиян хотели бы встретить Новый год в дороге
29 декабря 2023, 05:23

Фото: iStock/Zamir Popat

Встретить Новый год в дороге хотели бы 40% россиян. Они считают, что это стало бы необычным жизненным опытом, пишет ТАСС со ссылкой на исследования «Яндекс Путешествий».
«Почти каждый третий россиянин хоть раз встречал Новый год в пути. При этом интерес к такому необычному способу празднования действительно велик — 40% опрошенных хотели бы встретить Новый год в дороге, считая это интересным жизненным опытом», — цитирует агентство слова эксперта.

При этом 44% респондентов готовы встретить Новый год в путешествии, если это выгодно финансово. Так, авиарейсы на 31 декабря стоят дешевле, чем на другие даты. Кроме того, каждый десятый опрошенный россиянин готов праздновать наступление нового года в дороге, так как верит в примету «как Новый год встретишь, так его и проведешькак Новый год встретишь, так его и проведешь».

Ещё 11% участников опроса заявили, что намерено приобрели билеты в новогодние туры, чтобы праздничную ночь провести в путешествии.

«Из тех, кто имел опыт встречи Нового года в пути, 48% остались довольны, находя в этом свою романтику. Еще 37% посчитали это интересным опытом, но не хотели бы повторять, и только 15% остались совсем недовольны таким обстоятельством», — говорится в результатах исследования, проведённого «Яндекс Путешествиями».

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В Подмосковье стартует туристический квест «Дорога зимних открытий»
28 декабря 2023, 20:22

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Жители и гости Московской области смогут проехать по уникальному зимнему маршруту, включающему городские округа Коломна и Зарайск. Квест «Дорога зимних открытий» в рамках проекта «Зима в Подмосковье» разработали Министерство культуры и туризма Подмосковья и сеть АЗС «Роснефть». Презентация состоялась на Международной выставке-форуме «Россия».
Чтобы принять участие в квесте нужно получить и после заполнения сдать брошюру «Карта сокровищ» на одной из АЗС «Роснефть» по маршруту следования. Посещать объекты с карты можно в любом порядке и в любой день, получая в каждом наклейку, которую необходимо добавить на «Карту сокровищ».
«Два исторических города, Коломна и Зарайск, расположены в 50 км друг от друга. Помимо мест, указанных на карте, в новогодние праздники гостей будет ждать насыщенная культурно-развлекательная программа. Так, 29 декабря, стартует один из главных наших зимних уличных фестивалей «Новогодняя Коломна». В нём примут участие более 50 подмосковных фермерских хозяйств и мастеров рукоделия», – рассказали в министерстве.
Участники квеста и самостоятельные туристы могут воспользоваться аудиогидом по маршруту, чтобы больше узнать о Подмосковье и о маршруте.

В путешествие включены 11 объектов. В Коломне это Коломенский кремль, музей истории головных уборов «Дело в цилиндре», музей парфюмерии и мыловарения «Душистыя радости», музей «Тайны коломенской медовухи», пряничная лавка – арт-станция «10 зайцев», музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» и Житная площадь в старой Коломне.

В Зарайске гостей будут ждать Зарайский кремль, водонапорная башня, со смотровой площадкой, музей-усадьба «Даровое», где провёл детство Достоевский и коврижечная.

Все участники, собравшие 11 наклеек на «Карту сокровищ», могут обратиться на горячую линию квеста 7(985) 970-86-64.

Квест проходит с 29 декабря по 29 февраля. Подробности и адреса АЗС, где можно получить или сдать «Карту сокровищ», – на сайте.

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В Подмосковье пройдет зимний уличный фестиваль «Новогодняя Коломна»
#московская область
#подмосковье
#туризм
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#зарайск
#туристический маршрут
#туристы
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Отправить праздничную открытку из Подмосковья можно в «Коломенском трамвае желаний»
28 декабря 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Участники путешествия в «Коломенском трамвае желаний» смогут отправить праздничную открытку с приветом из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Специальной новогодней открыткой от бренда O Paper Paper в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» можно порадовать своих родных.

«Место, где желающим предложат открытку, необычно. Это экскурсионный «Коломенский трамвай желаний», который существует уже более десяти лет и завоевал большую популярность у жителей и гостей города. Бренд O Paper Paper известен тем, что создает самую красивую оберточную бумагу, открытки и наклейки.<…> Сегодня этот город — единственный в Подмосковье и один из немногих в России, где функционирует такой вид транспорта», — поделились в ведомстве.

Кроме этого, «Коломенский трамвай желаний» получил гран-при Всероссийского конкурса «Маршрут года-2021» и нанесен на национальную карту локальных культурных брендов России. Также во ​время праздника участников будут ждать квесты, подарки, угощения и лотереи.

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В Ассоциации автомототуризма раскритиковали желание развивать М-12, а не бесплатные трассы
В Ассоциации караванинга оценили концепцию развития автотуризма до 2035 года
28 декабря 2023, 13:10

Фото: IStock/gretanrk

Минэкономики РФ разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что на трассах появится больше удобных заправок, улучшится качество дорог и связи.
Однако представители туриндустрии среди ключевых направлений выделили развитие туристических маршрутов. Так, член правления общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Денис Манько рассказал «Радио 1», что необходимо улучшить инфраструктуру возле достопримечательностей.
«Почему-то и в концепции, и в том подходе, который озвучил Минэкономразвития выпала туристическая составляющая. У нас же люди не только по дорогам ездят, они сворачивают с них и едут к туристическим объектам. А там иногда нет дорог и инфраструктуры в виде стоянок, санитарных точек», — отметил собеседник.
Манько подчеркнул, что качество федеральных дорог в России находится на хорошем уровне, а вот с трассами регионального и местного значения нужно будет много работать. При этом, эксперт добавил, что сегодня упор на развитие делается в отношении платных дорог.
«Почему-то считается, что сейчас надо насытить инфраструктурой трассу М-12, настроить там МФЗ (многофункциональные зоны) через каждые 50 километров. Это хорошо, конечно, но если человек с М-12 съехал в тот же Муром и там не получил ничего для своего путешествия, он в следующий раз задумается, надо ли ему оно вообще», — заключил Денис Манько.
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#путешествия
#туризм
#трасса
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Россиянка описала пятизвездочный отель на Кубе фразой «выжить будет сложно»
28 декабря 2023, 09:04

Фото: istockphoto/Delpixart

Туристка из России отправилась на Кубу и дала советы, которые помогут путешественникам провести отпуск с комфортом в пятизвездочных отелях.
Своё мнение она опубликовала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Выжить будет сложно», — такой фразой путешественница свои впечатления от поездки в Варадеро.
Путешественница советует оставлять подарки персоналу, ведь на Кубе культ чаевых возвели «в дикую степень».

«Сначала вы нам подарки и чаевые, а потом мы, может быть, уберем ваш номер. Но это не точно», — вспоминает с иронией персонал блогерша.
Путешественница рекомендует не забывать вещи на отельных кроватях.

«Все, что попало на кровать, считается подарком для горничной».
На Кубу желательно брать все необходимое. На курорте найти батарейки, туалетные принадлежности или лекарства будет сложно. Туристам может потребоваться средство от комаров, но на острове купить его негде.

Также не стоит опаздывать на приемы пищи: есть вероятность остаться без еды или чистых тарелок.

«Следите за своими вещами на территории отеля. Даже если это отельное пляжное полотенце»,-предупредила путешественница.
«Даже для дорогущих отелей «пять звезд» тут нормально, что на белье будут пятна, мебель — в разводах, кондиционер будет течь, вентилятор скрипеть, холодильник дребезжать», — предупреждает россиянка.
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#туризм
#туристы
#отдых
#путешествие
#туристический маршрут
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В Сиднее туристы превратили популярный пляж в свалку после вечеринки
27 декабря 2023, 17:22

Фото: istockphoto/Utopia_88

Около десяти тысяч туристов праздновали Рождество на популярном пляже Бронте в Сиднее. В итоге он превратился в свалку.
Daily Mail, ссылаясь на мэра восточного пригорода Сиднея Уэверли Паулу Масселос, пишет, что её поразил разгромленный пляж. При этом в день мероприятия на месте находились полицейские и спасатели. Масселос требует, чтобы виновные закрыли огромный счет по уборке Бронте в счёт компенсации.

На кадрах, которые разместили в сети, заметно, что пляж завалили мусором, бутылками, пакетами.

Ранее российский путешественник Юрий Малых объездил полмира и рассказал о лучших городах для жизни. Своё мнение он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен». По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях. Лучшее место для жизни, по мнению Малых, Стамбул.

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#мэр
#пляжи
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