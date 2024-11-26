Власти Москвы начали покупать сведения по бронированиям у «Авиасейлса»

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Власти Москвы с целью разнообразить сведения о приезжающих в столицу туристах начали приобретать данные авиационной статистики и информацию по совершённым бронирования у сервиса «Авиасейлс». Об этом стороны соглашения сообщили в беседе с «Коммерсантом».
В Мостуризме подчеркнули, что сведения необходимы для проведения объективной оценки происходящих в отрасли туризма процессах. Так, анализ полученных данных позволит соотнести масштаб предложения и спроса, а также определить потенциальную аудиторию, для которой необходимо развитие проектов. Результаты проведённого мониторинга будут публиковаться в открытом доступе.
«Авиасейлс» является крупным поисковиком авиабилетов. Он работает с 2007 года. В октябре этого года его аудитория составила 18,9 млн пользователей. Также с 2021 года компания развивает сервис авиационной аналитики Aviastats, данные которого приобретают в основном аэропорты и перевозчики.
Отмечается, что Мостуризм уже использует различные источники информации о приезжающих в столицу туристов. В частности, это внутренняя ведомственная статистика, данные «СберАналитики», MTC, Hotel Advisors и др.
Сведения от «Авиасейлс» позволят оценить географию путешествий, возрастную категорию, рассчитать долю детей, средний срок планирования поездки, а также число доступных рейсов перевозчиков.
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«Авиасейлс» является крупным поисковиком авиабилетов. Он работает с 2007 года. В октябре этого года его аудитория составила 18,9 млн пользователей. Также с 2021 года компания развивает сервис авиационной аналитики Aviastats, данные которого приобретают в основном аэропорты и перевозчики.
Отмечается, что Мостуризм уже использует различные источники информации о приезжающих в столицу туристов. В частности, это внутренняя ведомственная статистика, данные «СберАналитики», MTC, Hotel Advisors и др.
Сведения от «Авиасейлс» позволят оценить географию путешествий, возрастную категорию, рассчитать долю детей, средний срок планирования поездки, а также число доступных рейсов перевозчиков.
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Анастасия Чинкова