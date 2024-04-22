Жители Подмосковья могут принять участие в фестивале геобрендов «Земля открытий»

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Фестиваль геобрендов «Земля открытий» проводится для повышения туристической и инвестиционной привлекательности территорий. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.
На сегодняшний день заявки подали порядка 180 проектов из 25 регионов со всей страны.
Стоит отметить, что подать заявку можно до 1 мая 2024 года на официальном сайте мероприятия.
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«Фестиваль геобрендов «Земля открытий» — это создание видеоистории территории руками ее жителей. В коллекцию войдут видеоролики/фильмы о событиях, о возможностях путешествий, делового сотрудничества, развлечений, спорта, отдыха с привязкой к конкретной территории. Главная цель – собрать как можно больше видеоконтента, обновлять его ежегодно, сделать доступным для использования как учебного, познавательного материала в школах на уроках истории родного края, в туристических центрах; и как информационно-рекламного материала в отелях, ресторанах, вокзалах, аэропортах, общественном транспорте», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что подать заявку можно до 1 мая 2024 года на официальном сайте мероприятия.
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Мира Полтева