Знаменитый подмосковный сыровар приглашает 16 июля на экскурсию

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сыроварня «33 сыра от Джея» в городском округе Солнечногорск приглашает 16 июля жителей и гостей Подмосковья бесплатно посетить это фермерское хозяйство. Более 15 лет бывалый путешественник и бывший шеф-повар Джей вместе с командой производят классические и авторские сыры, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Для гостей проведут экскурсию по ферме. Они познакомятся с её обитателями, узнают, как готовят любимый многими продукт, как он хранится и как созревает. Вкусной частью программы станет дегустация. На ферме изготавливают классические сорта – чеддер, романо, грюйер и гауда. Производят и авторские сыры – с чёрным трюфелем, базиликом, зелёным перцем, имбирём, прованскими травами и тыквенными семечками», – говорится в сообщении.Джей также организует мастер-классы для желающих научиться готовить сыр своими руками.
Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (985) 308-36-61 с 9 до 18 часов. Сбор группы – 16 июля в 10:30 в Солнечногорске на Советской площади у фонтана. Возрастное ограничение – 18+.
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Лора Луганская