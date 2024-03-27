Технолог Гучок заявил о пользе плавленых сырков для зубов и волос

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Доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок заявила о том, что плавленый сыр полезен для зубов, ногтей и волос.
Кроме того, по её словам, продукт обладает стопроцентной усвояемостью.
В то же время, она рекомендовала не употреблять, в частности, детям, дешёвые сырные продукты с добавлением различных химических компонентов.
Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что в халве содержится витамин Е, который способствует регенерации клеток и борется со старением.
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«Это питательный продукт, полезный для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Это естественный источник белка, нужного для нормального роста и развития мышц. Плавленый сыр лучше всего употреблять за завтраком, он помогает оставаться в тонусе на протяжении всего дня. Этот продукт богат легкоусваиваемым белком. Усвояемость плавленых сыров составляет 100%», — поделилась в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что в халве содержится витамин Е, который способствует регенерации клеток и борется со старением.
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Мелисса Тимофеева