101-летняя американка дала совет долголетия: «Пить всё спиртное, какое сможете»

Из-за магнитных бурь может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней. В этот период метеочувствительные люди могут прибегнуть к нескольким видам самопомощи, рассказала в своём личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.