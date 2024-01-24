101-летняя американка дала совет долголетия: «Пить всё спиртное, какое сможете»

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Американка отпраздновала 101-й день рождения и раскрыла секрет долголетия.
First Coast News пишет, что Валерия Райан родилась в Мичигане в 1923 году. Во время Второй мировой войны проходила службу на военно-морском флоте. Потом занималась воспитание семерых детей, а в 48 лет выучилась на медсестру.
В данный момент американка живет в доме престарелых во Флориде. В честь её дня рождения в Сент-Огастине провели парад, участниками стали более 200 человек.
У Райан спросили, как ей удалось дожить до такого возраста. На это она ответила:
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В данный момент американка живет в доме престарелых во Флориде. В честь её дня рождения в Сент-Огастине провели парад, участниками стали более 200 человек.
«Хотите знать мой секрет долгой жизни? Пейте все спиртное, какое только сможете».Также недавно в США 110-летняя женщина отпраздновала день рождения в кругу семьи и рассказала про свой секрет долголетия. Долгожительница назвала семичасовой сон и отказ от вредных привычек своим рецептом долгой жизни. Об этом пишет Chattanooga Times Free Press.
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Мария Фирсова