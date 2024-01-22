110-летняя женщина назвала свои простые секреты долголетия

Фото: istock / shironosov
В США 110-летняя женщина отпраздновала день рождения в кругу семьи и рассказала про свой секрет долголетия. Долгожительница назвала семичасовой сон и отказ от вредных привычек своим рецептом долгой жизни. Об этом пишет Chattanooga Times Free Press.
Тельма Мэй Кирби Литтл, проживающая в населенном пункте Флинстоун, штат Джорджия 17 числа отметила юбилей. Именинница живет в окружении родственников, которые проживают во Флинстоуне и его округе. У американки четверо детей, семь внуков, 14 правнуков и десять праправнуков.
Сама женщина отказалась общаться с прессой, но ее внучка рассказала о секретах долголетия бабушки.
«Вот, что она всегда говорила: «Не пей спиртного, не кури, спи по семь часов. И не беспокойся по пустякам. Ни о чем не волнуйся», — цитирует долгожительницу Джина Дерриберри.Ранее Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Отоларинголог Марнова предупредила, что нафтизин смертельно опасен для детей
Алина Юрчак