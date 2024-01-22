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110-летняя женщина назвала свои простые секреты долголетия

110-летняя американка назвала секретом долголетия семичасовой сон
22 января 2024, 14:04
Фото: istock / shironosov

Фото: istock / shironosov

В США 110-летняя женщина отпраздновала день рождения в кругу семьи и рассказала про свой секрет долголетия. Долгожительница назвала семичасовой сон и отказ от вредных привычек своим рецептом долгой жизни. Об этом пишет Chattanooga Times Free Press.

Тельма Мэй Кирби Литтл, проживающая в населенном пункте Флинстоун, штат Джорджия 17 числа отметила юбилей. Именинница живет в окружении родственников, которые проживают во Флинстоуне и его округе. У американки четверо детей, семь внуков, 14 правнуков и десять праправнуков.

Сама женщина отказалась общаться с прессой, но ее внучка рассказала о секретах долголетия бабушки.


«Вот, что она всегда говорила: «Не пей спиртного, не кури, спи по семь часов. И не беспокойся по пустякам. Ни о чем не волнуйся», — цитирует долгожительницу Джина Дерриберри.
Ранее Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Daily Mail: Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье
22 января 2024, 12:24

Фото: istock / yacobchuk

Врач-диетолог Дуэйн Меллор и профессор нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт опровергли распространенные мифы о похмелье и алкоголе, их слова приводит Daily Mail.

Эксперты заявили, что на тяжесть опьянения и похмелья влияет только количество выпитого, а не какая-то еда или порядок употребления напитков.

«Смешивание разных видов алкоголя лишь повышает риск получить наутро похмелье. Просто становится проще потерять контроль, выпить больше обычного и сильнее опьянеть», — пояснил Натт.
Меллор добавил, что популярным мифом является то, что если перед застольем съесть что-то жирное, это поможет оставаться трезвым дольше. Однако, как утверждает диетолог, при употреблении жиров алкоголь медленнее всасывается в кровь, но он все равно туда поступит, и печени нужно будет его вывести. Диетолог отметил, что съесть что-то нужно, так как пить на голодный желудок не рекомендуется.

Также вредно бороться с похмельем с помощью пива или другого алкоголя, заявил Меллор. Эксперт отметил, что человеку может казаться, что ему лучше, но по факту он пьянеет, а организм все также испытает нагрузку из-за обезвоживания и необходимости выводить токсичные вещества.

Натт же указал на правдивые утверждения о спиртных напитках. Похмелье после шампанского действительного является самым сильным, а чередования алкоголя и воды поможет на утро чувствовать себя лучше.

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#врач
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В Подмосковье дети с РПП могут получить медицинскую помощь в областном центре
22 января 2024, 12:01

Фото: istockphoto / Maya23K

Медпомощь детям с расстройствами пищевого поведения теперь оказывают в областном центре охраны материнства и детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медицинскую помощь при расстройстве пищевого поведения оказывают в психоневрологическом отделении Московского областного центра охраны материнства и детства.

«Расстройство пищевого поведения – комплексное психическое нарушение, которое отказывает колоссальное влияние на здоровье, тем более детского организма. Самостоятельно справиться с заболеванием фактически невозможно. В отделении теперь оказывается стационарная медпомощь пациентам с нервной анорексией и булимией. Отделение рассчитано на 5 коек и оборудовано современной медтехникой, в том числе с возможностью оказания реанимационной помощи при тяжелых состояниях», — отметил врач-психиатр Рустам Бексултанов.

Он также добавил, что если родители начали замечать изменения в поведения и критическое снижение веса у ребенка следует сразу же обращаться к специалистам, так как расстройство пищевого поведения может привести к необратимым последствиям, в том числе летальному исходу.

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Подмосковные врачи спасли жизнь девочки, перерезавшей артерию стеклом
22 января 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку, перерезавшую артерию о разбившуюся стеклянную дверь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой потупил шестилетний ребёнок с многочисленными колото-резаными ранами правой руки, повреждением плечевой артерии, локтевого и срединного нервов. Выяснилось, что малышка ударилась о стеклянную дверь в квартире. Стекло разбилось, и осколки повредили девочке руку. Отец вызвал скорую помощь и прижал руками артерию дочери выше повреждения. Так ему удалось остановить кровотечение.

После поступления в больницу ребёнка сразу прооперировали.
«С помощью специального микроскопа мы наложили шов на плечевую артерию, локтевой и срединный нервы. Сейчас нарушения кровоснабжения руки нет, кровоток восстановлен. Своевременная помощь и слаженная работа команды травматологов и анестезиологов-реаниматологов позволили не только спасти жизнь ребёнку, но и восстановить функции руки», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии, травматолог-ортопед Виталий Терлецкий.

Сейчас девочка уже выписана. Теперь ей предстоит пройти реабилитацию.

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Росстат назвал количество новых случаев ожирения в России
Росстат; В 2022 году в России зафиксировано 419 тысяч случаев ожирения
22 января 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

За 2022 год в России было зарегистрировано 419 тысяч новых случаев ожирения среди граждан. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.
Рост числа случаев ожирения за год превысил 10%, как указано в сборнике ведомства «Здравоохранение в России-2023» (он издаётся один раз в два года). При этом, в том же сборнике приведены цифры, свидетельствующие об увеличении количества людей в стране, которые начали заниматься спортом и физкультурой. Что касается ожирения, то в 2020 году медики поставили 372 тысячи таких диагнозов. В 2022 году проблемы с лишним весом на медицинском уровне испытывали уже 383 тысячи человек.

Беспокоит динамика роста числа ожирений среди детей. Так, в 2010 году такой диагноз был поставлен 69 тысячам россиян в возрасте до 14 лет, в 2015 году их было уже около 93 тысяч, а к 2022 году количество детей и подростков с ожирением возросло до 108 тысяч. То же относится и к молодым людям от 15 до 18 лет. В 2010 году ожирением среди этой возрастной категории граждан страдали 21 тысяча человек. В 2022 году их количество возросло почти вдвое — до 40 тысяч.

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Стоматолог Кадькалова предупредила, чем опасно игнорирование зубной боли
Врач Кадькалова: Игнорирование зубной боли может привести к флюсу
22 января 2024, 08:29

Фото: iStock/Yana Tikhonova

Стоматолог Наталья Кадькалова предупредила, чем может быть опасно игнорирование зубной боли. Об этом пишет Sputnik.
По словам специалиста, при регулярной резкой боли во время употребления горячей или холодной еды и напитков необходимо срочно обратиться к стоматологу. Она пояснила, что такие симптомы могут говорить о пульпите.

Поход к врачу также не стоит откладывать тем, кого беспокоят зубные боли по ночам или неприятные ощущения при надкусывании пищи.

«Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», — цитирует издание слова собеседницы.

Кадькалова подчеркнула важность регулярного осмотра у стоматолога и тщательной гигиены ротовой полости.

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#стоматолог
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Сексолог перечислила способы получения удовольствие от анального секса
FJ: Сексолог Мур назвала способы получения удовольствие от анального секса
22 января 2024, 07:31

Фото: istock / kicsiicsi

Чтобы анальный секс принес удовольствие, необходимо грамотно подготовиться к процессу. Об этом заявила сертифицированный сексолог Алия Мур в беседе с изданием Fashion Journal.
Во время занятия анальным сексом Мур призвала обязательно использовать презервативы, так как при этом виде интима опасность заражения венерическими заболеваниями или инфекциями мочевыводящих путей повышается. Кроме того, необходимо запастись смазкой. Она предупредила, что лубрикант на водной основе быстро высыхают, на масляной держатся дольше, но может повредить презерватив.

Эксперт также предупредила, что анальный секс часто может вызывать болезненные ощущения, которые появляются из-за напряжения мышц сфинктера. Мур порекомендовала при первичном проникновении сделать глубокий выдох, так как это поможет расслабить мышцы ануса. Если это не помогает и боль не проходит, нужно остановиться и подождать или попробовать в другой раз, пояснила сексолог.

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#секс
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«Пищевой мусор»: Диетолог Селезнева назвала продукты, наносящие вред здоровью
22 января 2024, 06:23

Фото: iStock/happy_lark

Диетолог Татьяна Селезнева заявила, что многие популярные продукты на самом деле являются для человеческого организма «пищевым мусором». Об этом пишет 76.ru.
К числу таких продуктов врач отнесла соевый соус, рафинированный сахар и различные полуфабрикаты. По словам Селезневой, перечисленные продукты негативно влияют и на фигуру, и на общее состояние организма человека. Она добавила, что большое количество вредных добавок также содержится в колбасных изделиях, фастфуде, пиве и сдобе.

Такие продукты диетолог порекомендовала заменить рыбой, сливочном маслом, фруктами, греческим йогуртом, финиками и брюссельской капустой. При этом она добавила, что не следует отказываться от любимых продуктов полностью.

«Ничем хорошим это не заканчивается — рано или поздно происходит срыв. Поэтому мой призыв — не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием», — заключила Татьяна Селезнёва.

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#продукты
#врач
#диетолог
#сахар
#вред
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Кардиолог Шугушев назвал семь правил для предотвращения инфарктов и инсультов
22 января 2024, 03:19

Фото: iStock/Farknot_Architect

Инфаркты и инсульты продолжают лидировать среди причин смертности, в том числе и среди активного населения. Кардиолог Заур Шугушев рассказал россиянам о факторах риска и методах профилактики таких заболеваний, пишет RG.RU.
По словам специалиста, кардиологические заболевания зачастую встречаются даже у людей, внешне абсолютно здоровых. Он пояснил, что основной причиной этому являются атеросклеротические бляшки в коронарных артериях, которые приводят к снижению кровотока и недостаточному снабжению сердца кислородом. В результате у человека может развиться инфаркт миокарда, предупредил врач.

Шугушев рассказал, что существует семь главных правил профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это отказ от курения, регулярные медицинские обследования, контроль стресса и сбалансированный режим труда и отдыха, употребление алкоголя и кофе в умеренных дозах, регулярная физическая активность и правильное питание.

Кардиолог отметил, что сейчас информация о способах снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний доступна каждому и подчеркнул, что важно своевременно обращаться к врачам и придерживаться основным принципам здорового образа жизни.

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Отоларинголог Марнова предупредила, что нафтизин смертельно опасен для детей
21 января 2024, 07:02

Фото: iStock/undrey

Отоларинголог Светлана Марнова предупредила, что нафтизин, часто используемый при насморке, опасен для детей. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Нафтизин может привести к угнетению дыхательного центра и брадикардии — замедлению частоты сердечных сокращений у детей. Ребёнок при этом засыпает и не просыпается», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Марнова подчеркнула, что из-за во многих странах препарат запрещён для лечения детей младше 12 лет из-за смертельного риска. Кроме того, все сосудосуживающие капли и спреи вызывают серьёзную зависимость как у взрослых, так и у детей.

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