104-летний таец раскрыл секрет долголетия: дикие травы и вегетарианство
Житель Таиланда Джуджу Сутсойдао, отметивший 104-летие, поделился с изданием Daily News своими секретами долгой и здоровой жизни. По его убеждению, главную роль играет особое питание, которому он следует на протяжении многих десятилетий.
Согласно документам, Джуджу родился в 1922 году в традиционной деревне народа карен. Семейная жизнь началась для него довольно поздно — после 40 лет, однако за это время он успел стать отцом пятерых детей. Сейчас старшему из них 56 лет, младшему — 45. У долгожителя также 14 внуков и один правнук.
Тело мужчины от колен до пояса покрывают старинные сакральные татуировки с письменами, цветочными узорами и изображениями Будды. Джуджу пояснил, что в его время все мужчины-карены наносили на тело охранные татуировки, которые делали местные мастера с помощью магических заклинаний. Однако современная молодежь, по его словам, уже не придерживается этой традиции.
Что касается здоровья, Джуджу может похвастаться отсутствием серьезных заболеваний — самым тяжелым недугом в его жизни был кашель с кровью. Сейчас пожилого тайца беспокоят лишь боли в спине и пояснице, при этом память остается ясной.
Главным секретом своего долголетия он считает любовь к диким лесным травам и строгое вегетарианство, которого придерживается всю жизнь.
