Психиатр предупредил о влиянии стресса на развитие аллергических реакций

27 февраля 2026, 20:31

Психиатр Холодов: Аллергия может возникнуть из-за хронического стресса

Фото: iStock/ipopba

Обострение аллергии может быть связано не только с внешними факторами, но и с хроническим стрессом и тревожностью, которые влияют на работу иммунной системы. Об этом рассказал главный врач, психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов.





По его словам, под действием тревоги нейропептиды заставляют клетки выбрасывать гистамин даже при отсутствии реального внешнего раздражителя. Он пояснил, что кожа и нервная система имеют общее происхождение, поэтому при сильном страхе или горе у человека может впервые проявиться крапивница.





«Выделяется несколько психологических моделей, провоцирующих физические проявления аллергии. Одной из них является заблокированная агрессия, когда человек сдерживает раздражение, и кожа становится своеобразным защитным барьером. Также выделяют симбиотическую тревогу, часто встречающуюся в семьях с детьми-астматиками», — отметил Холодов в разговоре с «Известиями».