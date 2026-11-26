Диетолог назвала лучшее время для вечернего чая
Диетолог Жаклин Флейшер назвала лучшее время для последней чашки чая. Об этом сообщает Real Simple.
Специалист утверждает, что чашку чая без кофеина следует позволить себе примерно за час до отхода ко сну. По её словам, это может стать приятным вечерним ритуалом, который успокоит нервы. Однако, если в чае содержится кофеин, его лучше выпить не менее чем за шесть часов до планируемого сна.
Людям с повышенной чувствительностью к кофеину Флейшер рекомендует отказаться от такого чая за восемь-десять часов до сна. Поскольку кофеин усваивается в течение трёх-шести часов, его прекращение за достаточное время до отхода ко сну способствует естественному расслаблению организма. Врач также упомянула исследование, которое показало, что употребление чая или кофе с кофеином после 21:00 может затруднить засыпание, сократить продолжительность сна и ухудшить его качество.
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