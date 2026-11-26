26 ноября 2026, 19:31

Диетолог Флейшер: Последнюю чашку чая с кофеином можно выпить за 6 часов до сна

Фото: iStock/wirot pathi

Диетолог Жаклин Флейшер назвала лучшее время для последней чашки чая. Об этом сообщает Real Simple.