26 ноября 2026, 16:40

Врач Грант: Зимой уровень холестерина может повышаться из-за жирной еды

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Врач общей практики Дональд Грант предупредил, что зимой может повышаться уровень холестерина. Об этом сообщает HuffPost.