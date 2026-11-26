Россиян предупредили о росте уровня холестерина зимой
Врач общей практики Дональд Грант предупредил, что зимой может повышаться уровень холестерина. Об этом сообщает HuffPost.
Специалист объяснил, что зимой изменения в анализах часто связаны с образом жизни. В холодное время года люди чаще употребляют жирную пищу, выпечку и продукты, которые повышают уровень «плохого» холестерина. Кроме того, из-за уменьшения светового дня многие меньше времени проводят на свежем воздухе и занимаются спортом, предпочитая вечера перед телевизором.
Грант также указал на увеличение потребления алкоголя во время праздников как на еще один фактор риска. Избыточное употребление спиртных напитков способно привести к повышению уровня триглицеридов и набору веса.
Чтобы минимизировать риски, врач советует сохранять физическую активность, готовить еду дома, выбирать блюда с овощами и бобовыми и избегать чрезмерного употребления алкоголя. Он добавил, что сезонные изменения в привычках накапливаются со временем и могут влиять на здоровье в течение нескольких месяцев.
Читайте также: