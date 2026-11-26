26 ноября 2026, 17:21

Врач Тананакина: Световой хаос и алкоголь разрушают эндокринную систему

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина раскрыла три повседневные привычки, которые считает разрушителями эндокринной системы. Об этом пишет «Лента.ру».