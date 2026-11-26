Названы три повседневные привычки, которые разрушают эндокринную систему
Эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина раскрыла три повседневные привычки, которые считает разрушителями эндокринной системы. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист отметила, что использование гаджетов перед сном и создание «светового хаоса» негативно влияют на организм. Синий свет от экранов после 21:00 снижает выработку мелатонина, что нарушает циркадные ритмы. Это, в свою очередь, влияет на работу щитовидной железы и синтез гормонов, таких как кортизол, лептин и грелин, регулирующих чувство голода и сытости.
Второй вредной привычкой для эндокринной системы Тананакина назвала употребление алкоголя. Спиртные напитки нарушают метаболизм эстрогенов в печени, что приводит к дисбалансу гормонов.
Эндокринолог также подчеркнула опасность хронического стресса для эндокринной системы. При стрессе уровень кортизола резко возрастает. В нормальных условиях гормон помогает организму адаптироваться, но при постоянном стрессе он начинает подавлять работу щитовидной железы, снижает чувствительность тканей к инсулину и влияет на синтез половых гормонов.
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