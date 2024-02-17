«Вред вместо пользы»: Названы овощи и фрукты, которые опасно есть зимой

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Некоторые фрукты и овощи зимой могут принести больше вреда организму, чем пользы. Чем можно заменить такие продукты рассказали в материале vesti-yamal.ru.
В Зимний период ряд фруктов и овощей загрязнен большим количеством пестицидов, поскольку их выращивают в искусственных условиях.
Издание пишет, что зимой стоит избегать употребления свежих помидоров и огурцов, так как в холодное время года они лишены полезных свойств и имеют не самые лучшие вкусовые свойства. Также не стоит налегать на бананы и цитрусовые, так как они способны менять температуру организма из-за содержания калия. При их употреблении зимой может снижаться температура тела, а впоследствии и переохлаждение.
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