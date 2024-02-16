Диетолог Журавлева назвала неожиданную альтернативу энергетикам и кофе

Фото: istockphoto.com/grafvision
Диетолог Полина Журавлева заявила, что имбирь содержит гингерол, который помогает взбодриться.
Поэтому, считает специалист, этим продуктом можно заменить вредные для организма кофе и энергетики.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что кофе может помогать в похудении, так как улучшает метаболизм. Напиток также стимулирует выработку гормона счастья, и человеку не хочется заедать стресс или плохое настроение.
Читайте также:
Иммунолог Лапа: «Не запечёте яблоки и бананы – не получите железа»
Россиянам назвали неожиданное полезное свойство кофе
Врач Тихомирова назвала неожиданную пользу отказа от сахара
«Можно и вовсе обойтись без такого вещества как кофеин и взбодриться при помощи гингерола. Он разогревает организм и славится своими антибактериальными свойствами. Очень много его в имбире, так что заваривайте настои из корня этого чудо-растения или добавляйте в тот же зеленый чай», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Читайте также:
Иммунолог Лапа: «Не запечёте яблоки и бананы – не получите железа»
Россиянам назвали неожиданное полезное свойство кофе
Врач Тихомирова назвала неожиданную пользу отказа от сахара
Мелисса Тимофеева