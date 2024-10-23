10,5 тыс. жителей Подмосковья узнали о здоровье родственника в больнице по номеру 122

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Уже более 10,5 тыс. жителей Подмосковья узнали о состоянии родственников в больницах региона по номеру 122.
Такой статистикой поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как уточнили в министерстве, получить такую информацию можно о пациентах старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации. Если заявка оформлена до 11 часов, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если она оставлена после 11:00 или в выходной либо праздничный день, данные удастся получить до 20:00 следующего рабочего дня.
Сейчас проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
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«Для уточнения состояния родственника не обязательно ехать в больницу. Можно просто оставить заявку и сэкономить время. После звонка с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Всего с начала года по номеру 122 информацию о состоянии родственника узнали свыше 10,5 тыс. человек», – рассказал Сапанюк.
Как уточнили в министерстве, получить такую информацию можно о пациентах старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации. Если заявка оформлена до 11 часов, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если она оставлена после 11:00 или в выходной либо праздничный день, данные удастся получить до 20:00 следующего рабочего дня.
Сейчас проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
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Лора Луганская