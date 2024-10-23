Кардиолог Ройтберг познакомился с работой Детского центра им. Рошаля

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Заслуженный врач России, кардиолог, основатель и президент группы компаний клиник АО «Медицина» Григорий Ройтберг познакомился с работой Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Мы показали Григорию Ефимовичу отделения телемедицины, кардиохирургии, реанимации и интенсивной терапии, операционные залы. Также гостю рассказали об уже проведенных операциях и маленьких пациентах, которые сейчас лечатся в стационаре. Также мы познакомили его с коллективом центра, продемонстрировали зоны комфортного пребывания родителей с детьми», – рассказала главврач ДКЦ им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.Григорий Ройтенберг – основоположник научной школы по метаболическому синдрому. Он стоял у истоков внедрения в медицину коронароангиографии и эхокардиографии.
«Я рад, что в Подмосковье появился такой большой центр, которым можно гордиться. Центр фантастически оснащён, и он точно в надежных руках», – поделился Ройтберг.Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь там будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.
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