Реабилитацию после заболеваний прошли уже 85 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уже 85 тыс. жителей Московской области, которые перенесли различные заболевания, прошли реабилитацию в подмосковных медицинских организациях. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Пройти реабилитацию могут пациенты после заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, патологий центральной нервной системы, органов дыхания, а также после полученных травм.
Как напомнили в министерстве, реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. Направить на неё может лечащий врач, если у пациента есть медицинские показания.
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«Реабилитация – заключительный и один из ключевых этапов на пути к восстановлению пациента. В Подмосковье для взрослых работают 33 круглосуточных, 11 дневных и 17 поликлинических отделений реабилитации. С начала года реабилитацию после перенесённых заболеваний прошли 85 тыс. человек», – заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. Направить на неё может лечащий врач, если у пациента есть медицинские показания.
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Лора Луганская