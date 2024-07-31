17-летней жительнице Подмосковья удалили гигантскую опухоль с костями и хрящами

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Опухоль яичника весом более семи килограммов удалили 17-летней девушке врачи Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Девушка обратилась за медицинской помощью с жалобами на боль в животе и его рост, а также на нарушение менструального цикла. Исследование показало, что на правом яичнике пациентки имеется огромная опухоль. Было принято решение удались новообразование.
Сейчас прооперированная девушка чувствует себя хорошо, её уже выписали.
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«Опухоль-тератома на 80% состояла из костей, хрящей, зачатков мозговой ткани, а также мышечной, жировой и незрелой эмбриональной ткани. Для такой опухоли характерен агрессивный рост. Она может прорастать в соседние ткани и давать метастазы, перерождаясь в рак», — рассказал детский онколог онкологического (детского) отделения № 7 Владимир Стрыков.
Сейчас прооперированная девушка чувствует себя хорошо, её уже выписали.
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Лев Каштанов