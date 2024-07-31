Гинеколог Ерофеева рассказала о тяжёлых ядовитых металлах в женских предметах гигиены

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Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили тяжёлые ядовитые металлы, такие как кадмий, свинец и мышьяк, в гигиенических тампонах для женщин.
Тампоны, которые сертифицированы в России, абсолютно безопасны, поскольку проводятся все необходимые клинические испытания. Средства личной гигиены, которые продаются в США и странах юго-восточной Азии, проверяются не так как в европейских государствах, поэтому в них могут содержаться опасные вещества. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева.
Несмотря на безопасность российских тампонов, высок риск появления токсического шока. Однако он вызван не веществами, содержащимися в предметах женской гигиены, а их длительным ношением. Поэтому следует как можно чаще их менять.
Также, уточнила специалист, важно обучить молодых девушек правильному использованию тампонов. Необходимо мыть руки перед вводом тампона, проталкивать его нужно достаточно глубоко, потому что, если он недостаточно глубоко введён, повышается риск поступления инфекции во влагалище.
Лучше всего использовать тампон, обёрнутый во временную плёнку или тонкий пластик, чтобы минимизировать прикосновения к нему, подчеркнула врач.
При изготовлении тампонов и прокладок используются отбеливатели. Такие же вещества есть в составе более дорогой туалетной бумаги. Они необходимы для смягчения целлюлозы и осветления готового продукта, и также абсолютно безопасны для кожи интимных зон, заключила гинеколог.
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Несмотря на безопасность российских тампонов, высок риск появления токсического шока. Однако он вызван не веществами, содержащимися в предметах женской гигиены, а их длительным ношением. Поэтому следует как можно чаще их менять.
«Даже, когда вы чувствуете, что тампон ещё не слишком промок, но есть возможность поменять его, лучше сделать это. Если же вы в какой-то длительной поездке, например, в автобусе, всё равно будет какая-то остановка, и можно будет сменить тампон. Носить тампон можно не более четырёх часов. Либо, второй вариант – использовать прокладки в длительных поездках», – отметила Ерофеева.
Также, уточнила специалист, важно обучить молодых девушек правильному использованию тампонов. Необходимо мыть руки перед вводом тампона, проталкивать его нужно достаточно глубоко, потому что, если он недостаточно глубоко введён, повышается риск поступления инфекции во влагалище.
Лучше всего использовать тампон, обёрнутый во временную плёнку или тонкий пластик, чтобы минимизировать прикосновения к нему, подчеркнула врач.
При изготовлении тампонов и прокладок используются отбеливатели. Такие же вещества есть в составе более дорогой туалетной бумаги. Они необходимы для смягчения целлюлозы и осветления готового продукта, и также абсолютно безопасны для кожи интимных зон, заключила гинеколог.
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Анастасия Чинкова