Петербургские актёры показали представление детям из подмосковного онкодиспансера

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Артисты шоу магии и иллюзии из Санкт-Петербурга выступили перед пациентами детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы приехали сюда впервые и очень хотели подарить деткам незабываемый праздник. Ведь они проходят сложное лечение и не покидают стены медучреждения. В нашем шоу мы не только показали мир магии, но и раскрыли некоторые секреты наших фокусов», – поделилась директор шоу Анна Мошникова.Как отметили в ведомстве, отделение детской онкологии было открыто в 1966 году – с момента создания диспансера. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков от онкозаболеваний, созданное в нашей стране, и единственное отделение в Подмосковье, где подобная помощь оказывается детям.
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Лора Луганская