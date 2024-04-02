В Московской области появился интернет-портал для доноров

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье запустили интернет-портал о донорстве крови «Доноры Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На портале «Доноры Подмосковья» желающие сдать кровь смогут узнать необходимую информацию для о донорстве крови и ее компонентов.
Стоит отметить, что помимо информации действующих центров приема крови, жители региона могут оставить заявку на организацию выездной донорской акции в своем городе.
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«На платформе собрана информация о том, кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений Службы крови Подмосковья, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций в Подмосковье. Нам важно, чтобы человек, желающий сделать доброе дело, мог оперативно найти ответы на все интересующие вопросы», — поделилась главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
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Мира Полтева