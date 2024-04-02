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Волоколамские врачи спасли пациента, на которого упала кирпичная стена

02 апреля 2024, 22:46
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Волоколамской больницы спасли пациента с множественными переломами после падения на него кирпичной стены. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 36-летний мужчина в тяжёлом состоянии. Как оказалось, на него при строительстве дома упала кирпичная стена. Врачи диагностировали у него множественные переломы костей таза, закрытый перелом лодыжки со смещением и ушиб передней брюшной стенки.
«После стабилизации состояния пациента мы впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно. Благодаря современному оборудованию и высокой квалификации наших специалистов мы можем регулярно выполнять подобные оперативные вмешательства», — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. После реабилитации его выписали на амбулаторное лечение.

Как напомнили в министерстве, недавно в реабилитационном отделении Волоколамской больницы открыли кабинет лечебной физкультуры. Он создан для восстановления пациентов с последствиями травм и перенесённых операций на костях, мышцах и сухожилиях.

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Петербургские актёры показали представление детям из подмосковного онкодиспансера
02 апреля 2024, 21:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Артисты шоу магии и иллюзии из Санкт-Петербурга выступили перед пациентами детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы приехали сюда впервые и очень хотели подарить деткам незабываемый праздник. Ведь они проходят сложное лечение и не покидают стены медучреждения. В нашем шоу мы не только показали мир магии, но и раскрыли некоторые секреты наших фокусов», – поделилась директор шоу Анна Мошникова.
Как отметили в ведомстве, отделение детской онкологии было открыто в 1966 году – с момента создания диспансера. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков от онкозаболеваний, созданное в нашей стране, и единственное отделение в Подмосковье, где подобная помощь оказывается детям.

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Врач Королев: Чаше всего артрит бывает у женщин
02 апреля 2024, 18:52

Фото: iStock/Tharakorn

Врач-травматолог Сергей Королев рассказал об особенностях артрита, отметив, что такое заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
«Артрит протекает в виде воспалительного процесса, который поражает хрящевую и капсульную ткань, а также связочный аппарат. Чаше всего артрит бывает у представительниц женского пола. Встречаются ювенильная, ревматоидная и реактивная разновидности», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Королев.

Среди причин заболевания специалист назвал мочеполовую инфекцию, избыточную массу тела, травмы костей, вредные привычки, а также несбалансированное питание. При каких-либо недугах рекомендуется обращаться к врачу.
До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявляла об опасности экстремальных и жёстких диет для оперативного похудения к лету.

«Из-за таких диет организм не получает нужное количество полезных компонентов, и люди сталкиваются с негативными последствиями в виде снижения работоспособности и когнитивной функции, проблем с ЖКТ или другими системами организма, бросают эти диеты, набирают килограммы и снова ищут программу питания для похудения», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявляла, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.

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#врач
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#травмы
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В Петербурге выросло число трансплантаций донорских органов
02 апреля 2024, 17:35

Фото: iStock/Gumpanat

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Терешин рассказал, что в городе количество трансплантаций донорских органов выросло в 7 раз.
«Пересадки печени – в 9 раз, сердца – в 8 раз и почки – в 5,5 раза. Прошедший 2023 год был рекордным в этом плане. Правительство уделяет этому очень большое внимание. Выделено финансирование, в том числе федеральное, так как все понимают, как это важно», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Терешин.

Он добавил, что, согласно прогнозам, в год могут выполнять до 250-300 трансплантаций. При этом, на начало прошлого месяца на очереди для операции в листе ожидания насчитывается 792 пациента.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили интернет-портал о донорстве крови «Доноры Подмосковья». Так, с помощью платформы желающие сдать кровь смогут узнать необходимую информацию для о донорстве крови и её компонентов.

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#врачи
#кровь
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Врач Антюфеева не рекомендовала чай при тревожно-депрессивном расстройстве
02 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/WiroKlyngz

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева заявила, что большое количество чая может навредить людям с тревожно-депрессивным расстройством.
Она объяснила, что всё дело в содержащемся в чае кофеине, который воздействует на нервную систему, а также может усилить тревогу, стресс и беспокойство.

«При тревожно-депрессивном расстройстве следует ограничить потребление чая. Однако, согласно результатам исследований, если не превышать дозу кофеина в 200 мг в день, то у большинства людей это вряд ли станет причиной сильного беспокойства», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Из-за содержания в чае танинов, которые в соединении с железом могут плохо усваиваться пищеварительным трактом, считает эксперт, к напитку стоит с осторожностью относится тем, кто страдает латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, а также придерживается строгой вегетарианской диеты.

Ранее врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявляла, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.

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#врач
#стресс
#чай
#здоровье
#питание
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Россиянам рекомендовали пользоваться репеллентом для защиты от клещей
Биолог Марьинский объяснил эффективность средств от клещей
02 апреля 2024, 15:40

Фото: iStock/Nataba

Научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил о том, что наиболее эффективным средством для защиты от клеща является репеллент — вещество, отпугивающее клещей.
В частности, он рекомендовал наносить такие средства на нижнюю часть тела и тщательно заправлять штанины в носки.

«Существует расхожее мнение, которое является абсолютным заблуждением, что клещи пикируют с деревьев. Клещи не умеют летать. Они заползают либо с почвы, либо сидят где-нибудь на травинках, на веточках кустарников, но не выше метра-полутора над землёй», — пояснил в беседе с RT Марьинский.

Если клещ всё-таки атаковал, то, по словам специалиста, можно воспользоваться клещедёром, а также обратится в медучреждение.

До этого сообщалось, что учёные из Франции создали модель, которая предсказывает, как изменения площади поверхности повлияют на глобальное потепление.

«Мы упростили облака до основных характеристик, что позволило написать уравнения и создать модель, которую можно было протестировать на наблюдаемых облаках. Результаты более чем вдвое уменьшают неопределенность в отношении влияния площади поверхности облаков на потепление», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «phys.org» слова ведущего автора исследования Бретта МакКима.

Учёный добавил, что исследования будут продолжаться, в частности, в области влияния потепления на яркость облаков.

Ранее учёные РТУ МИРЭА создали радиофармпрепарат на основе природного хлорина, который сможет вывести на новый уровень диагностику и лечение онкозаболеваний.

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#лечение
#тела
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В Московской области появился интернет-портал для доноров
02 апреля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье запустили интернет-портал о донорстве крови «Доноры Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На портале «Доноры Подмосковья» желающие сдать кровь смогут узнать необходимую информацию для о донорстве крови и ее компонентов.

«На платформе собрана информация о том, кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений Службы крови Подмосковья, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций в Подмосковье. Нам важно, чтобы человек, желающий сделать доброе дело, мог оперативно найти ответы на все интересующие вопросы», — поделилась главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Стоит отметить, что помимо информации действующих центров приема крови, жители региона могут оставить заявку на организацию выездной донорской акции в своем городе.

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#врач
#жители
#донорская кровь
#акции
#информация
#доброе
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Стало известно, сколько россиян живут с лишним весом
Диетолог Тутельян заявил о более 60% граждан с лишним весом
02 апреля 2024, 14:49

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что более 60% граждан России живут с лишним весом.
«В России у 60-62% избыточная масса тела, 20% имеют ожирение с букетом заболеваний. Сегодня мы говорим о пандемии ожирения», – отметил в беседе с АГН «Москва» специалист.

Врач добавил, что особенно важна эта тема для тех женщин, которые планируют беременность.

А учёные РТУ МИРЭА создали радиофармпрепарат на основе природного хлорина, который сможет вывести на новый уровень диагностику и лечение онкозаболеваний.

«Молекула способна захватывать радионуклид и переносить его в опухоль. Созданный нами препарат нетоксичен: испытания с использованием доз, в 50 раз превышающих терапевтическую, не привели к гибели лабораторных животных», ─ пояснил в беседе с RT завкафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского РТУ МИРЭА Михаил Грин.

Ранее группа американских ученых-фармацевтов изучила взаимосвязь между приемом антидепрессантов и возникновением сексуальных расстройств у людей, которые ранее никогда с этим не сталкивались.

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#врач
#опухоль
#технологии
#болезни
#ожирение
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Опасные букеты: Токсиколог о цветах, которые не стоит дарить аллергикам
Врач Кутушов рассказал про опасные для аллергиков цветы
02 апреля 2024, 07:00

Фото: istock / Iaroslava Zolotko

В весенний период у многих людей из-за цветущих растений, пыльцы и и других аллергенов обостряется весенняя аллергия. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал как с ней справиться, а также поделился интересными фактами для аллергиков.
«Многим уже становится тяжело выходить на улицу из-за цветения. Очень важно после возвращения домой промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза, это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы. Лучше всего делать промывания в комплексе с назначенными вам антигистаминными лекарствами», — посоветовал врач.
Если человек сильно подвержен аллергиям на цветение, стоит избегать прямого контакта с аллергенами. Кутушов порекомендовал не проветривать помещение в период активного цветения, а также воздержаться от прогулок по парку или лесу. Чтобы очистить воздух, можно использовать ионизаторы или увлажнители.

Кутушов обратил внимание, что аллергикам не стоит дарить букеты из ромашек, хризантем, гербер, лилий. В качестве альтернативы эксперт посоветовал розы, поскольку их тяжелая пыльца не поднимается в воздух.

Фактически, спрятаться от цветущих растений невозможно, так как пыльца разлетается на сотни километров вокруг и может подниматься на высоту до двух километров. Врач призвал не игнорировать антигистаминные препараты в случае наличия аллергий.

Помимо этого, токсиколог обратил внимание на аллергию на пыльцу березы и её связь с томатами. Врач призвал избегать приема этого овоща в случае наличия аллергию на пыльцу березы, так как они содержат максимально похожий тип аллергена с этим деревом.

Людям с таким типом аллергии можно есть вяленые и томленые в духовке помидоры, так как во время обработки высокими температурами они теряют свои аллергенные свойства.

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#глаза
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#препараты
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Врачи рассказали о возможных последствиях отказа от мяса
Врачи Малышева и Продеус рассказали о возможных последствиях отказа от мяса
02 апреля 2024, 06:41

Фото: iStock/ pilipphoto

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что отказ от мяса может приводить к снижению иммунитета и ухудшению работы пищеварения.
По словам Продеуса, при полном отказе от мяса в организме возникает дефицит белка, что приводит к потере мышечной массы. Также не получают строительный материал кости. Пищеварение же страдает, так как необходимые для его здоровья ферменты — это тоже белковые молекулы. Иммунолог отметил, что при отказе от мяса страдает и иммунитет, поскольку первая причина его дефицита — белковая недостаточность.

Малышева в свою очередь добавила, что отсутствие мяса в рационе приводит к дефициту железа, которое усваивается в организме в форме гема — гемоглобина из мяса.

Тем временем потребление мяса в России ставит рекорды. Так, в 2023 году потребление мяса в стране достигло рекордных 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 кг. Потребление мяса и мясной продукции превышает рекомендованный норматив Минздрава в 73 кг.

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#врачи
#иммунитет
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#питание
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