Волоколамские врачи спасли пациента, на которого упала кирпичная стена

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Волоколамской больницы спасли пациента с множественными переломами после падения на него кирпичной стены. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 36-летний мужчина в тяжёлом состоянии. Как оказалось, на него при строительстве дома упала кирпичная стена. Врачи диагностировали у него множественные переломы костей таза, закрытый перелом лодыжки со смещением и ушиб передней брюшной стенки.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. После реабилитации его выписали на амбулаторное лечение.
Как напомнили в министерстве, недавно в реабилитационном отделении Волоколамской больницы открыли кабинет лечебной физкультуры. Он создан для восстановления пациентов с последствиями травм и перенесённых операций на костях, мышцах и сухожилиях.
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«После стабилизации состояния пациента мы впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно. Благодаря современному оборудованию и высокой квалификации наших специалистов мы можем регулярно выполнять подобные оперативные вмешательства», — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.
Как напомнили в министерстве, недавно в реабилитационном отделении Волоколамской больницы открыли кабинет лечебной физкультуры. Он создан для восстановления пациентов с последствиями травм и перенесённых операций на костях, мышцах и сухожилиях.
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Лора Луганская