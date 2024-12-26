В Московской области за год заготовили 71 тонну крови и её компонентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
71 тонну крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала 2024 году в стационарных донорских пунктах и в ходе выездных акций, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Число доноров в Московской области растёт. Если в прошлом году кровь сдавали 53 тысячи человек, то в 2024 — почти 69 тысяч, причём 17 тысяч из них стали донорами впервые. Общий объём заготовленной крови и её компонентов составил 71 тонну, что на 2 тонны больше, чем за тот же период прошлого года», — сказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.Донорская кровь необходима пациентам с ожогами, пострадавшим в ДТП, онкологическим больным, новорождённым с различными патологиями и пр.
Полная информация о донорстве крови в Подмосковье размещена на портале donormo.ru.
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