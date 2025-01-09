В Подмосковье приглашают доноров с I, II и III отрицательными группами крови

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В медицинских учреждениях Московской области в настоящее время наблюдается повышенная потребность в первой, второй и третьей группах крови с отрицательным резус-фактором, необходимо также пополнить запасы ещё нескольких групп, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«По состоянию на 9 января повышенная потребность есть в I, II и III отрицательных группах крови. Кроме того, нужно пополнение запаса I и III положительных, а также IV отрицательной групп крови», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Люди с нужной группой крови могут сделать донацию как в Московском областном центре крови, так и в его отделениях в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Подольске. Донором может стать человек от 18 лет без противопоказаний. При этом решение о допуске к донации примет на месте врач-трансфузиолог по итогам обследования.
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