Жительницам Подмосковья рассказали, как бесплатно пройти процедуру ЭКО

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В этом году жительницам Московской области, которые не могут забеременеть естественным путём, проведут более 7 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Криоперенос – технология позволяет использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохранённые при специальном температурном режиме. Проведение этих процедур реализуется в рамках нацпроекта «Семья».
Получить услугу в Подмосковье можно, оформив квоту. Инструкцию для желающих оформить направление на процедуру ЭКО и перечень необходимых документов можно найти на сайте министерства в разделе «Информация».
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«Процедуры ЭКО и криопереноса доступны пациенткам при наличии медицинских показаний. Воспользоваться современными репродуктивными технологиями в регионе можно бесплатно, по полису ОМС. Всего в этом году запланировано проведение более 7 тыс. таких процедур», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Получить услугу в Подмосковье можно, оформив квоту. Инструкцию для желающих оформить направление на процедуру ЭКО и перечень необходимых документов можно найти на сайте министерства в разделе «Информация».
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Лора Луганская