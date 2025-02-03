В Подмосковье сообщили о потребности в донорской крови отрицательных групп

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Запасы донорской крови второй и четвёртой групп с отрицательным резус-фактором необходимо пополнить в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров со второй и четвёртой отрицательными группами крови. Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкобольным, а также новорождённым с различными патологиями», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Донацию можно сделать в Московский областной центр крови, а также в его подразделениях в Щёлкове, Подольске, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Подробная информация о том, как подготовиться к сдаче крови и какие документы необходимо взять с собой, размещена на сайте «Доноры Подмосковья».
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