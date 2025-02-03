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В Подмосковье сообщили о потребности в донорской крови отрицательных групп

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

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Запасы донорской крови второй и четвёртой групп с отрицательным резус-фактором необходимо пополнить в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров со второй и четвёртой отрицательными группами крови. Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкобольным, а также новорождённым с различными патологиями», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



Донацию можно сделать в Московский областной центр крови, а также в его подразделениях в Щёлкове, Подольске, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Подробная информация о том, как подготовиться к сдаче крови и какие документы необходимо взять с собой, размещена на сайте «Доноры Подмосковья».

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Косметолог объяснила, из-за чего появляются морщины и как этого избежать
Косметолог Гришина: проблемы с кожей происходят из-за процедур
03 февраля 2025, 13:05

Фото: iStock/fizkes

Вот уже много лет люди пытаются найти эликсир молодости — такой, чтобы ни одной морщинки. Однако кожа, в отличие от других органов, расположена на границе внешней и внутренней среды.
Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина в беседе с «Радио 1» заявила, что красивая кожа достается людям генетически.

«Красивая кожа — это генетика. Многие забывают, что кожа — самый большой орган человека. Первый морщинки появляются у всех в разном возрасте: у кого-то в 20 лет, у кого-то в 30. А вот у людей с проблемной кожей с подросткового возраста могут появляться высыпания, рубцы, воспалительная фрагментация», — объяснила специалист.

Она добавила, что для здоровья кожи нужно меньше ее эксплуатировать и подвергать каким-либо процедурам.

«Важен гигиенический этап: вода, после которой следует использоваться тоник или лосьон, нанести легким крем. Это восстановит баланс водно-жировой мантии, не даст коже потерять влагу», — поделилась секретами косметолог.

По ее словам, немаловажную роль в поддержании здоровья кожи играет водный баланс (в зависимости от массы тела и двигательной активности) и качественный сон.

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Истринские хирурги спасли упавшего с крыши мужчину
03 февраля 2025, 11:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Истринской больницы спасли жизнь пожилого мужчины, упавшего с крыши. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 65-летний местный житель в тяжёлом состоянии после падения с крыши дома. Мужчина чистил крышу своего дома и упал с высоты более 5 м. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом шести рёбер, травму лёгкого и разрыв левого главного бронха. Из-за этого в грудную полость попали кровь и воздух.
«Состояние пациента было жизнеугрожающим. У него развилась острая дыхательная недостаточность. Во время операции мы подключили пациента к аппарату ИВЛ, дренировали и санировали полость грудной клетки, восстановили целостность повреждённого бронха и анатомическое положение травмированных ребер», – сообщил заместитель главврача по хирургии Истринской больницы Сергей Поликарпов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция длилась около часа и прошла успешно. Ещё две недели мужчина восстанавливался под присмотром врачей. Сейчас он выписан домой на амбулаторное наблюдение и уже вернулся к обычной жизни.

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Заморозка яйцеклеток: цена, как проходит процедура, где можно сделать в Подмосковье
01 февраля 2025, 18:06

Фото: iStock/blueshot

В последнее время всё чаще можно услышать о том, что некоторые известные артистки прибегают к процедуре заморозки яйцеклеток. Возникает закономерный вопрос: зачем это нужно, как это происходит и доступно ли это для обычных людей?
О том, что такое заморозка яйцеклеток, как происходит и сколько стоит в России, читайте в материале «Радио 1».

Что такое заморозка яйцеклетки

Заморозка яйцеклеток (Криоконсервация) — это медицинская процедура, которая позволяет сохранить женские яйцеклетки для последующего использования. Эта технология часто используется женщинами, которые хотят отложить материнство по различным причинам, таким как карьера, образование или медицинские показания.

Зачем нужна заморозка яйцеклетки


Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Заморозка яйцеклеток предоставляет женщинам возможность контролировать свои репродуктивные планы и может быть особенно полезна для тех, кто сталкивается с проблемами фертильности или планирует откладывать беременность на более поздний срок. Криоконсервация ооцитов, или заморозка яйцеклеток, может быть необходима в различных ситуациях, таких как:

1. Онкологические заболевания: женщины, которым предстоит лечение рака (например, химиотерапия или радиотерапия), могут столкнуться с риском потери фертильности. Заморозка яйцеклеток до начала лечения позволяет сохранить возможность забеременеть в будущем.

2. Заболевания репродуктивной системы: некоторые состояния, такие как эндометриоз или синдром поликистозных яичников, могут негативно влиять на фертильность. Криоконсервация может стать вариантом для женщин, которые хотят сохранить свои яйцеклетки до решения медицинских проблем.

3. Планирование беременности в более позднем возрасте: с возрастом вероятность генетических заболеваний у будущего ребенка увеличивается. Заморозка яйцеклеток в более молодом возрасте может помочь избежать этих рисков и обеспечить возможность забеременеть позже.

4. Риск раннего климакса: женщины, у которых есть генетическая предрасположенность к раннему климаксу, могут рассмотреть возможность заморозки яйцеклеток, чтобы сохранить свои репродуктивные возможности до наступления этого периода.

5. Участие в программе донорства яйцеклеток: в этом случае заморозка яйцеклеток может быть использована для создания банка донорских яйцеклеток, что позволяет женщинам, которые не могут использовать свои собственные яйцеклетки, иметь возможность стать матерями с помощью донорского материала.

Когда женщина может заморозить яйцеклетку


Фото: iStock/BlackSalmon

Для того чтобы сохранить яйцеклетки и использовать их в будущем, лучше всего проводить процедуру криоконсервации в возрасте от 18 до 35 лет. В этот период организм женщины производит наиболее качественные яйцеклетки.

Однако, процедура криоконсервации яйцеклеток доступна и для женщин в возрасте до 35–40 лет. Это не значит, что женщины старше 40 лет не могут воспользоваться этой процедурой, но в их случае количество и качество замороженных яйцеклеток может быть меньше, а вероятность успешного оплодотворения — ниже, чем у ооцитов, полученных в более молодом возрасте.

Если яйцеклетки извлечь в раннем возрасте или слишком поздно, это может привести к увеличению вероятности выкидыша и появлению врождённых дефектов у будущего ребёнка.

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Может ли мужчина заморозить яйцеклетку


Мужчины не могут замораживать яйцеклетки. Однако мужчины могут замораживать свою сперму, что является распространенной практикой, особенно перед медицинскими процедурами, которые могут повлиять на фертильность, в случаях, когда они хотят отложить отцовство или его профессия связана с высоким риском для репродуктивного здоровья, а также если ожидается негативное влияние вредных факторов на сперматогенез. Процесс криоконсервации спермы позволяет сохранить ее для будущего использования в процедурах искусственного оплодотворения или других репродуктивных технологиях.

Как проходит процесс заморозки яйцеклетки


Фото: iStock/Healthy Shot

Процесс заморозки яйцеклеток (криоконсервация) включает несколько этапов:

1. Подготовка: женщина проходит медицинское обследование, включая анализы крови и ультразвуковое исследование, чтобы оценить состояние ее репродуктивной системы.

2. Стимуляция яичников: для получения яйцеклеток женщина проходит курс гормональной терапии, чтобы стимулировать яичники к производству нескольких яйцеклеток. Это обычно занимает 10-14 дней. Во время этого периода пациентка регулярно посещает врача для контроля за ростом фолликулов с помощью ультразвука и анализа крови.

3. Извлечение яйцеклеток: когда фолликулы достигают нужного размера, проводится процедура извлечения яйцеклеток (аспирация). Это делается под наркозом или местной анестезией. Через вагину вводится специальная игла, которая извлекает яйцеклетки из яичников.

4. Криопрепарация: извлеченные яйцеклетки обрабатываются и подготавливаются к заморозке. В клетку вводят криопротекторы, которые предотвращают образование кристаллов льда внутри клетки, что может повредить ее. Затем яйцеклетки замораживаются с помощью специального оборудования.

5. Хранение: замороженные яйцеклетки помещаются в контейнеры и хранятся в криогенных резервуарах при очень низких температурах (обычно около -196 °C).

6. Использование: замороженные яйцеклетки могут храниться в течение многих лет. Когда женщина решит использовать их для оплодотворения, яйцеклетки размораживаются и оплодотворяются сперматозоидами (собственными или донорскими) в лабораторных условиях.

Следует подчеркнуть, что существуют определённые ограничения для проведения стимуляции и пункции яичников. В частности, это инфекционные и паразитарные заболевания, такие как активная форма туберкулёза, вирусного гепатита и инфекций, передающихся половым путём, а также онкологические заболевания и некомпенсированный сахарный диабет.

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Где можно заморозить яйцеклетку в Подмосковье


В Подмосковье можно заморозить яйцеклетки в следующих организациях:

1. Клинический госпиталь «Мать и дитя»
Адрес: Одинцовский городской округ, деревня Лапино, 1-е Успенское шоссе, д.111.

2. Клиника «МЕДСИ»
Адрес: г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5.

3. Центральная клиническая больница НКЦ №2 (ЦКБ РАН)
Адрес: м. Ясенево, Литовский бульвар, д. 1а; м. Ленинский проспект, ул. Фотиевой, д. 10.

Сколько стоит заморозить яйцеклетку


Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В России стоимость подготовки к заморозке яйцеклеток в среднем составляет от 150 до 170 тысяч рублей за один цикл. Эта сумма включает в себя препараты для стимуляции овуляции, но не охватывает расходы на обследования и анализы.

Собранные яйцеклетки размещают в пробирках и хранят в специальной емкости, в которой поддерживают температуру −196 °C. За хранение взимается отдельная плата, порядка от 12 000 до 21 300 рублей в год.

Следует отметить, что цена может варьироваться в зависимости от выбранной клиники и региона. Для получения наиболее точной информации рекомендуется обращаться напрямую к специалистам в области репродуктивного здоровья.

Насколько безопасно замораживать яйцеклетку


Наиболее опасным моментом в процессе замораживания яйцеклеток является стимуляция суперовуляции. Суперовуляция — это процесс, при котором в одном менструальном цикле происходит созревание и овуляция нескольких яйцеклеток, а не одной, как это происходит обычно. Вследствие этого может возникнуть состояние, известное как синдром гиперстимуляции яичников, выражающееся в следующем:

• Боль в животе

• Тошнота и рвота

• Ощущение тяжести или дискомфорта в области яичников

• Одышка (в тяжелых случаях из-за давления на диафрагму)

• Увеличение массы тела (из-за задержки жидкости).


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Кардиолог назвал вредные для сердца привычки
Кардиолог Бройд: здоровью сердца вредят стресс, недосып и малоподвижность
01 февраля 2025, 13:42

Фото: iStock/manassanant pamai

Вредными для здоровья сердца привычками являются малоподвижность, недосып, нехватка солнечного света и социальная изоляция. Об этом рассказал кардиолог-консультант Кристофер Бройд. Также, по его словам, риск сердечных заболеваний сильно зависит от уровня стресса.
«Длительный стресс может повышать давление и увеличивать риск сердечного приступа или инсульта. Помочь, по мнению врача, может регулярная физическая активность — ходьба, йога или упражнения. Они помогут снять накопившееся напряжение и улучшить настроение за счет выработки эндорфинов», — пишет Pravda.Ru.
Тем временем врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал, когда нужно сбивать жар и как правильно это делать. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что температуру до 38,5 градусов сбивать не стоит, если человек нормально переносит такое состояние. По его мнению, также ни в коем случае нельзя укутываться теплыми одеялами и надевать большое количество одежды, чтобы не нарушить теплообмен и не перегреть организм.
«У маленьких детей высокая температура тела может быть опасна уже при показателе выше 38 градусов, потому что она может спровоцировать судороги. Важно давать ребенку обильное питье, чтобы исключить обезвоживание, дать ибупрофен или парацетамол», — пояснил врач.
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Королёвскую больницу ждёт продолжение комплексной модернизации
31 января 2025, 21:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Комплексная модернизация Королёвской больницы будет продолжена, а в городе будет построен новый стационар. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, об этом заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин во время посещения лечебного учреждения.
Вместе с главой наукограда Игорем Трифоновым и главврачом больницы Эдуардом Шпилянским он осмотрел операционное отделение, включающее ангиографическую и интегрированную операционные, отделения реанимации, хирургии и клинико-диагностическую лабораторию.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«В ходе сегодняшнего визита мы обсудили с главным врачом важные вопросы, которые касаются дальнейшей комплексной модернизации Королёвской больницы. Сегодня есть потребность в дальнейшем развитии лабораторной службы учреждения. Внутренние резервы для этого у больницы имеются. Кроме того, городу необходим новый стационар. В ближайшей перспективе мы проработаем эти вопросы», – сказал Забелин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Встреча завершилась обходом поликлиники филиала «Юбилейный», комплексный ремонт которой завершился в декабре 2023 года. О работе подразделения и новом оборудовании рассказала заведующий филиалом Анна Чуканина.

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Врач объяснила, при каком отравлении у ребенка пора вызывать скорую
Врач Кузьмина: отравление ребенка при кишечной инфекции может вызвать эскиоз
31 января 2025, 21:12

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Отравление у ребенка, вызванное кишечными инфекциями и сопровождающееся жидким стулом, рвотой, жаром, вялостью, слабостью и отказом от пищи, может привести к эксикозу. Об этом сообщила детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Кузьмина. По ее словам, при таком состоянии следует незамедлительно вызывать скорую помощь.
«Эксикоз — недостаток жидкости в организме, что представляет опасность для функционирования сердечно-сосудистой, нервной и мочевыделительной систем. При эксикозе у ребенка отмечается сухость кожи и слизистых оболочек, редкое мочеиспускание, плач без слез, вялость, спутанность сознания, нарушение зрения, судороги — данные симптомы требуют незамедлительного вызова скорой медицинской помощи», — предупредила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал активно заниматься качеством питания школьников. В разговоре с RT депутат подчеркнул, что этот вопрос — приоритетный, так как касается здоровья подрастающего поколения. Он добавил, что питание учеников в разных регионах страны отличается, где-то тендер выигрывают те поставщики, которые привозят некачественные продукты.
«В зависимости от региона, от того, кто занимается поставкой. Например, есть централизованная структура, которая обеспечивает питанием все учреждения образовательные. И там совершенно другие подходы, совершенно другое качество и совершенно другой контроль», — отметил парламентарий.
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Подмосковный психиатр Шкуратова назвала первые признаки зависимости у подростков
31 января 2025, 20:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Первым признаком зависимости у подростка может быть изменение его привычного поведения. Об этом сообщила психиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Кристина Шкуратова.
Если подросток перестаёт общаться с друзьями или участвовать в семейных мероприятиях, это может указывать на проблемы. Ещё один аспект зависимости – снижение интереса к привычным занятиям. Резкое ухудшение оценок в школе также часто свидетельствует о постепенном погружении подростка в мир зависимости.
«Стоит прислушаться и к эмоциональному состоянию подростка. Тревожным сигналом может быть истеричное, нервное поведение с утра и заторможенность вечером, остекленевший взгляд. Иногда такой подросток становится раздражительным, тревожным или замкнутым. Задача родителей – открыто обсуждать проблемы, создавая доверительную атмосферу. Главный шаг на пути к помощи – понимание и поддержка семьи», – отметила Шкуратова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Помимо изменений в поведении, нужно обратить внимание на физические симптомы. На зависимость могут указывать усталость, изменение аппетита и нарушение сна. Часто это сопровождается эмоциональными срывами и резкими переменами настроения. Специалист рекомендует вести диалог с подростками об их интересах и проблемах, избегая критики и осуждения.
«Раннее вмешательство и поддержка могут изменить ситуацию к лучшему. Если родителям кажется, что они не могут справиться с проблемой сами, стоит обратиться за помощью к специалистам», – резюмировала доктор.
Впрочем, как отметили в министерстве, изменения в поведении не всегда являются признаком зависимости. Замечаете у ребёнка отклонения в поведении, лучше какое-то время понаблюдать за ним.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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Подмосковные врачи исправили редкую врождённую патологию колена у подростка
31 января 2025, 17:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подросток попал в Московскую областную детская клиническая травматолого-ортопедическая больницу (МОДКТОБ) с жалобой на продолжающуюся уже полгода боль в колене, которая появилась после футбольной тренировки. Причина оказалась в травме, которая произошла из-за редкой патологии мениска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диагностика показала разрыв наружного дискоидного мениска. Дискоидный мениск — это врожденная патология развития, при котором хрящевая прослойка коленного сустава имеет нетипичное строение, что увеличивает риск травматизации. В ходе операции мы частично удалили измененные фиброзно-хрящевые пластинки и придали мениску правильную форму. А для сохранения анатомической целостности структур внутри сустава наложили специальные менисковые швы», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.
Сейчас прооперированный подросток чувствует себя хорошо, ему предстоит пройти реабилитацию.

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#минздрав мо
#подросток
#врач
#хирург
#травма
#московская область
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Детские хирурги МОЦОМДа удалили кисту поджелудочной железы малоинвазивным методом
31 января 2025, 16:45

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В отделении детской хирургии МОЦОМД недавно прошёл курс лечения подросток с крупной кистой поджелудочной железы. Юноша наблюдался из-за появления кистозного образования в поджелудочной железе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медики регулярно проводили ультразвуковые исследования для контроля изменений размера образования. В течение восьми лет киста постепенно увеличивалась, и к моменту госпитализации её диаметр достиг шести сантиметров, что считается большим размером для таких опухолей. Заведующий отделением детской хирургии кандидат Владимир Трунов принял решение о плановой операции.

«Современное оборудование нашего центра позволяет выполнять такие вмешательства лапароскопически — через три прокола. Это достаточно сложно, так как выводящие протоки поджелудочной железы находятся в миллиметровой близости от образования, и их повреждение может привести к серьезным последствиям. Однако именно этот метод является наиболее щадящим для пациента», — сказал Трунов.

Не все кисты требуют хирургического вмешательства, однако регулярное наблюдение необходимо. Кисты небольшого размера зачастую протекают бессимптомно, в то время как крупные могут нарушать секреторную функцию железы и требуют операции.

Доктор Владимир Трунов ведёт приём в консультативно-диагностическом центре МОЦОМДа. Запись на приём осуществляется через направление от педиатра или профильного специалиста. Контактный телефон регистратуры КДЦ: 8 (495) 554-83-87.

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