320 подмосковных детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В санаторном отделении НИКИ после ремонта лечение прошли более 320 детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства лечение проходят пациенты, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты, COVID-19 и другие заболевания.
Единовременно лечение в отделении могут проходить 45 детей в возрасте от 3-х до 14 лет с одним из родителей.
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«Наше санаторное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами, в том числе узкопрофильными. Отделение возобновило работу в феврале этого года. За это время лечение здесь прошли уже более 320 детей», - поделилась директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Единовременно лечение в отделении могут проходить 45 детей в возрасте от 3-х до 14 лет с одним из родителей.
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Мира Полтева