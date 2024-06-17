Подмосковная горячая линия по паллиативной помощи приняла более 5 тысяч звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 5 тысяч звонков поступило на горячую линию паллиативной помощи взрослым и детям в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Для паллиативных пациентов и их родственников в Подмосковье работают координационный центр по паллиативу, интернет-портал о паллиативной помощи, а также круглосуточная горячая линия. Только на данный момент с начала года туда поступило более 5,3 тыс. обращений», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.Телефон горячей линии по паллиативной помощи: 8-498-683-83-83. Здесь можно узнать самую полную информацию по медицинской поддержке. Кроме того, все сведения размещены на областном портале «Паллиативная помощь». В частности, здесь можно узнать о медобслуживании на дому и в стационарах, уточнить профили оказания медпомощи в разных больницах и пр.
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