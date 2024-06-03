650 человек проверили здоровье в подмосковных парках после возобновления акции

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные проверили 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Результаты обследований можно будет найти в личном кабинете пациента на портале «Здоровье». Следующая акция пройдёт уже в ближайшие субботу и воскресенье», – говорится в сообщении.Ранее в ведомстве информировали, что в Московской области возобновилось проведение профилактических осмотров на свежем воздухе. В минувшие выходные акция проводилась в 33 городских округах.
Акция «Проверь своё здоровье в парке» стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. В прошлом году подобные профосмотры прошли почти 8 тыс. человек, поэтому было принято решение об их возобновлении.
В ходе осмотра пациенты могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление. При обнаружении каких-либо патологий пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование. Для прохождения профосмотра нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС.
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Лора Луганская