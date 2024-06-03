Раменские врачи вернули зрение мужчине, в глаз которого отлетел диск от болгарки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Раменской больницы вернули зрение пациенту, едва не потерявшему глаз из-за болгарки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В офтальмологическое отделение поступил 52-летний мужчина с травмой левого глаза. Как выяснилось, занимаясь дома ремонтом, он пользовался болгарской пилой без защитных очков. Во время работы диск от болгарки разлетелся, и одна часть попала мужчине в глаз. От сильнейшего удара мужчина резко начал терять зрение, глаз опух. К моменту поступления в стационар пациент почти ничего не видел.
Благодаря своевременному обращению и успешной операции пациенту удалось восстановить зрение. Сейчас он уже выписан домой.
В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с инструментами.
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«Мужчина поступил к нам с тяжёлой контузией левого глаза. У него развилось кровоизлияние в клетчатку, где проходит зрительный нерв. Острота зрения начала снижаться. Промедление грозило бы потерей зрения, поскольку из-за сдавливания зрительный нерв атрофируется. Мы провели пациенту дренирование орбиты и откачали кровь», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.
Благодаря своевременному обращению и успешной операции пациенту удалось восстановить зрение. Сейчас он уже выписан домой.
В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с инструментами.
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Лора Луганская