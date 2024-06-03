Подмосковный кардиолог Мравян объяснил, какие аритмии опасны для беременных

Нарушения ритма сердца как у мужчин, так и у женщин встречаются довольно часто. Аритмии возникают и у здоровых женщин, планирующих беременность, и у уже вынашивающих ребёнка, сообщил ведущий научный сотрудник МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского Сергей Мравян.