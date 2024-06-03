Подмосковный кардиолог Мравян объяснил, какие аритмии опасны для беременных

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Нарушения ритма сердца как у мужчин, так и у женщин встречаются довольно часто. Аритмии возникают и у здоровых женщин, планирующих беременность, и у уже вынашивающих ребёнка, сообщил ведущий научный сотрудник МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского Сергей Мравян.
«К сожалению, многие кардиологи механически переносят знания о прогнозе аритмий у пожилых пациентов, отягощённых множественными заболеваниями, на беременных, не имеющих патологий. У последних аритмии часто даже не требуют лечения и не влияют на беременность», – отметил Мравян, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Как отметил профессор, особого внимания у беременных требуют только некоторые злокачественные аритмии, которые сочетаются с пороками сердца. В этих случаях во время беременности возможен подбор терапии. Лишь в редких случаях в лечении заболевания могут прийти на помощь кардиохирурги.
Мравян добавил, что, если выявленное у беременной пациентки нарушение сердечного ритма носит тяжёлый характер, она должна наблюдаться в родовспомогательном учреждении.
Как напомнили в министерстве, с 3 по 9 июня проходит Всемирная неделя сердечного ритма. Цель её проведения – обратить внимание на актуальность этой проблемы.
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