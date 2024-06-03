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Подмосковный кардиолог Мравян объяснил, какие аритмии опасны для беременных

03 июня 2024, 14:18
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Нарушения ритма сердца как у мужчин, так и у женщин встречаются довольно часто. Аритмии возникают и у здоровых женщин, планирующих беременность, и у уже вынашивающих ребёнка, сообщил ведущий научный сотрудник МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского Сергей Мравян.
«К сожалению, многие кардиологи механически переносят знания о прогнозе аритмий у пожилых пациентов, отягощённых множественными заболеваниями, на беременных, не имеющих патологий. У последних аритмии часто даже не требуют лечения и не влияют на беременность», – отметил Мравян, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Как отметил профессор, особого внимания у беременных требуют только некоторые злокачественные аритмии, которые сочетаются с пороками сердца. В этих случаях во время беременности возможен подбор терапии. Лишь в редких случаях в лечении заболевания могут прийти на помощь кардиохирурги.



Мравян добавил, что, если выявленное у беременной пациентки нарушение сердечного ритма носит тяжёлый характер, она должна наблюдаться в родовспомогательном учреждении.

Как напомнили в министерстве, с 3 по 9 июня проходит Всемирная неделя сердечного ритма. Цель её проведения – обратить внимание на актуальность этой проблемы.

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#московская область
#подмосковье
Раменские врачи вернули зрение мужчине, в глаз которого отлетел диск от болгарки
03 июня 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы вернули зрение пациенту, едва не потерявшему глаз из-за болгарки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В офтальмологическое отделение поступил 52-летний мужчина с травмой левого глаза. Как выяснилось, занимаясь дома ремонтом, он пользовался болгарской пилой без защитных очков. Во время работы диск от болгарки разлетелся, и одна часть попала мужчине в глаз. От сильнейшего удара мужчина резко начал терять зрение, глаз опух. К моменту поступления в стационар пациент почти ничего не видел.
«Мужчина поступил к нам с тяжёлой контузией левого глаза. У него развилось кровоизлияние в клетчатку, где проходит зрительный нерв. Острота зрения начала снижаться. Промедление грозило бы потерей зрения, поскольку из-за сдавливания зрительный нерв атрофируется. Мы провели пациенту дренирование орбиты и откачали кровь», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.
Благодаря своевременному обращению и успешной операции пациенту удалось восстановить зрение. Сейчас он уже выписан домой.

В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с инструментами.

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Горячая линия главврача в Подмосковье с начала года приняла более 100 тыс. звонков
03 июня 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Горячая линия главного врача в Московской области с начала года обработала более 100 тыс. звонков. Об этом рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Работает горячая линия в медицинских организациях региона. Пациенты могут позвонить на неё и задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения.
«Пациенты наших медорганизаций должны оперативно получать интересующую их информацию. С начала года на горячую линию главного врача поступило свыше 100 тыс. обращений. А всего за два года её работы обработано свыше 400 тыс. звонков», – уточнил Сапанюк.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, позвонить на горячую линию можно по единому номеру 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно набрать добавочный телефон, который соответствует определённой медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций и на информационных плакатах в поликлиниках. Единая линия функционирует по рабочим дням с 9 до 18 часов.

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#московская область
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В Видном открыли Центр грудного вскармливания
03 июня 2024, 10:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр грудного вскармливания начал работать в Видновском перинатальном центре, женщины, ставшие мамами, смогут получить здесь консультацию и поддержку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Иногда новоиспеченная мама не всегда готова к активной лактации, кормлению грудью и часто у неё возникает много вопросов. Для того, чтобы вскармливание было оптимальным для ребёнка и комфортным для женщины, важно ей помочь», — сказала завотделением патологии новорождённых и недоношенных детей Видновского ПЦ Юлия Кузьминова.
В министерстве также добавили, что в Видновском перинатальном центре есть банк грудного молока: благодаря ему ценное питание, защищающее здоровье и помогающее формировать иммунитет новорождённых, круглосуточное получают малыши, находящиеся в отделениях реанимации.

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Онколог Черёмушкин перечислил первые симптомы опухоли мозга
02 июня 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Liliia Bila

К первым симптомам начинающейся раковой опухоли мозга относятся ухудшающиеся зрение и координация, а также изменения внутричерепного давления. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черёмушкин.
В разговоре с изданием «Вечерняя Москва» он рекомендовал обращать внимание на наличие таких сбоев в организме, так как они могут свидетельствовать о развитии опухолевых изменений. Впрочем, медик подчеркнул, что окончательный ответ может дать только магнитно-резонансная томография.

В случае наличия сомнений или подозрений на какие-либо симптомы следует обратиться к специалистам. Врач также посоветовал пройти полное обследование, так как опухоль мозга, как и любую онкологию, лучше обнаружить на ранней стадии, чтобы иметь больше шансов на благополучное лечение.

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#опухоль
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Главный нарколог Подмосковья Холдин раскрыл механизм потери голоса из-за курения
31 мая 2024, 22:59

Фото: Istockphoto / fizkes

Курение негативно влияет на весь организм человека, в том числе и на голосовые связки. Из-за пристрастия к табаку можно даже потерять голос, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Под влиянием огромного количества ядов, которые содержатся в табачном дыме, голос становится хриплым и сиплым. Голосовые связки теряют эластичность, тембр голоса меняется. Когда человек курит, в гортани возникает хроническое воспаление, что приводит к сухому кашлю, сильной осиплости и искажению голоса», – пояснил специалист, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Он добавил, что электронные гаджеты по доставке никотина приводят к тем же последствиям.

Дополнительный вред наносит употребления алкоголя, который в совокупности с курением провоцирует развитие онкологических заболеваний полости рта и гортани. В результате человек может потерять не только голос, но и жизнь, заключил Холдин.

В ведомстве посоветовали тем, кто не можете сам бросить курить, обратиться в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера в своём городском округе. Медики помогут справиться с никотиновой зависимостью.

Как напомнили в министерстве, сейчас в России проходит Неделя отказа от курения.

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#здравоохранение
#курение
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Врач Серпуховской больницы дала советы, как пережить жару
31 мая 2024, 22:23

Фото: Istockphoto / nicoletaionescu

Перемены погоды и жара могут вызвать плохое самочувствие и усугубить хронические заболевания. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов, об этом предупредила врач-терапевт Серпуховской больницы Кристина Удод.
Ранее сообщалось, что столбики термометров в Московском регионе обновили температурный максимум с начала года, поднявшись до 30°С. В жару увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Людям, страдающим болезнями сердца, при жаре нужно строго следить за артериальным давлением и пить назначенные лечащим врачом лекарства.
«В жаркую погоду вдыхаемый нами воздух содержит меньше кислорода, поэтому происходит гипоксия. Кроме того, с потом выделяется большое количество жидкости, и происходит обезвоживание – из организма уходят электролиты. Это приводит к снижению сердечного ритма либо к усугублению имеющихся у человека проблем», – пояснила Удод.
Кроме того, когда организм теряет воду, кровь становится более густой. Поэтому пациенты с ишемической болезнью находятся в зоне риска, поскольку увеличивается риск образования тромбов.
«В жару стоит отказаться от всех сладких газированных напитков и от алкоголя. Они усугубляют нарушение водно-солевого баланса за счёт мочегонного действия и негативно влияют на нервную систему, что снижает критичность восприятия. Необходимо ограничить пребывание на улице, особенно под прямыми солнечными лучами, носить лёгкие головные уборы, пользоваться зонтиками», – добавила врач.
Кроме того, по её словам, в течение дня полезно принимать контрастный душ.

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#врач
#серпухов
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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#здоровье
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Врач Эдигер заявил о шансе человечества победить рассеянный склероз
31 мая 2024, 22:04

Фото: iStock/Shidlovski

Врач Александр Эдигер заявил, что современные методики выявления и лечения рассеянного склероза сделали большой рывок вперёд.
Благодаря этому пациенты с таким диагнозом могут годами жить обычной жизнью, принимая специальные лекарства.

«Человек хоть и вынужден принимать лекарства практически всю оставшуюся жизнь, но не получает инвалидизирующие нервные нарушения. Хоть рассеянный склероз как явление во врачебной практике и не побеждён полностью, но медицинские исследования в этой плоскости ведутся серьёзные. Думаю, есть осторожный оптимизм, что мы вскоре подойдем к этой черте», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

А в Санкт-Петербургском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдорова» прошёл операционно-диагностический день, в рамках которого офтальмологи осмотрели более 100 юных пациентов и провели 13 операций по коррекции различных форм косоглазия. Как передаёт «Петербургский дневник», медосмотр прошли ученики петербургских школ. Само мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи Московской области в ближайшую субботу, 1 июня, смогут бесплатно проверить здоровье на предмет хронических заболеваний и факторов их развития смогут в мобильном фельдшерско-акушерском пункте.

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#здоровье
#жизнь
#глаза
#жители
#нарушения
#пациенты
#болезни
#медицина
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Россиянам раскрыли, как уберечь ребёнка от теплового удара
Врач Мамедов: Детей стоит держать в тени
31 мая 2024, 21:51

Фото: iStock/Nadezhda1906

Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Мехман Мамедов рассказал, что уберечь ребёнка от теплового удара помогут специальные защитные средства, нахождение в тени, а также головной убор.
«В пик солнца дети должны быть однозначно в тени. Малышей следует мазать специальными средствами от солнца. Особенно открытые места. Стоит не забывать о головном уборе для малыша», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Мамедова.

До этого россиянам рассказали о продуктах, содержащих большое количество антиоксидантов, способных защитить кожу от ультрафиолета. Как пишет Общественная Служба Новостей, к ним относятся чёрный шоколад, зелень, жирная рыба, богатая омега-3, фрукты и овощи красного и оранжевого цвета, капуста, а также зелёный и чёрный свежезаваренный чай.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.

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#дети
#солнце
#врач
#продукты
#здоровье
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Назван самый опасный водный аттракцион
Врач Березовский предостерёг от катания на «банане»
31 мая 2024, 21:38

Фото: iStock/olesiabilkei

Профессор медфака Государственного университета просвещения, хирург Дмитрий Березовский заявил, что самым опасным и травматичным аттракционом на воде является «банан».
«Водный аттракцион «банан» опасен травмами позвоночника из-за резких подбрасываний над водой на большой скорости. Вплоть до перелома позвонков, особенно копчиковых — самых маленьких и хрупких. Такие травмы не угрожают жизни, но крайне болезненные», — отметил в беседе с NEWS.ru Березовский.

Он добавил, что катание на таком аттракционе при каком-либо недоразумении может повлечь компрессионные переломы поясничного и грудного отдела. По его словам, в худшем случае человек может стать прикованным к постели из-за паралича ног.

Ранее педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявила, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.

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#аттракцион
#врач
#травмы
#опасность
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