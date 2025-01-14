69 тыс. новорождённых Подмосковья прошли в прошлом году неонатальный скрининг

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Расширенный неонатальный скрининг в прошедшем году охватил более 69 тыс. новорождённых Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Все дети, родившиеся в регионе, проходят скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний, в том числе детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие серьёзные патологии.
Исследование выполняется в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из пятки. Если у младенца будут выявлены какие-либо отклонения от нормы, с родителями свяжется специалист медицинской организации и разъяснит им дальнейшие действия.
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«Проводимое в первые дни жизни ребёнка исследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска. Благодаря этому специалисты могут вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение. Всего в прошлом году расширенный неонатальный скрининг прошли более 69 тыс. детей. У 96 из них генетические заболевания выявили на ранней стадии», – рассказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Исследование выполняется в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из пятки. Если у младенца будут выявлены какие-либо отклонения от нормы, с родителями свяжется специалист медицинской организации и разъяснит им дальнейшие действия.
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Лора Луганская