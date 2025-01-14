В подмосковном Детском центре малышку избавили от флегмоны глаза

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске избавили пятимесячную девочку от флегмоны глаза. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«Бригада скорой помощи доставила маленькую Муслиму с жалобами на слезостояние и выраженное воспаление правого глаза. Медики выявили у малышки флегмону – воспаление слёзного мешка. Ранее в течение четырёх месяцев девочку лечили антибиотиками и удаляли гной через разрез кожи. Однако это не помогало, и в результате гной, который долго находился в слёзном канале и мешке, стал твёрдым», – говорится в сообщении.Офтальмологи выполнили ребёнку малоинвазивную операцию. Под эндоскопическим контролем они сделали внутри слизистой оболочки носа в области выхода слезного канала небольшой разрез. Затем с помощью аспиратора удалили гной из слёзных путей. После этого через них провели силиконовый капилляр, который оставили на месяц для расширения просвета канала и нормализации оттока слезы.
Операция длилась 25 минут. Девочку выписали, а через месяц её привезли на удаление капилляра. Воспаление полностью прошло.
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