9 тыс. жителей Подмосковья узнали о здоровье родных в больнице по номеру 122

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Около 9 тыс. жителей Московской области воспользовались возможностью узнать о состоянии находящегося в больнице родственника по номеру телефона 122. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Чтобы узнать состояние пациента, проходящего лечение в больнице региона, не обязательно ехать в медучреждение. Достаточно оставить заявку по номеру 122, что позволит значительно сэкономить время. После этого с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения и ответит на вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались почти 9 тыс. человек», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации.
Если заявка оформлена до 11 часов, информацию предоставят до 20 часов того же дня. Если она оставлена после 11:00, в выходной или праздничный день, информацию можно будет получить до 20 часов следующего рабочего дня.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сегодня проект работает в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
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