В Детском центре им. Рошаля начали принимать пациентов на госпитализацию

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Первая госпитализация пациентов назначена в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске на понедельник, 16 сентября, в больницу положат более 70 детей, об этом рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«План на сегодня — 72 ребенка. Госпитализация будет проходить в отделениях реанимации, хирургии, урологии, эндокринологии, неврологии и педиатрии. Четыре ребенка уже приехали и оформляются», — сообщила Людмила Болатаева.Отмечается также, что на этой неделе в Детском клиническом центре запланировано 34 операции. Кроме того, сегодня в медучреждении проведут более 300 консультаций: 223 очно и 83 в режиме телемедицины.
Всего за 19 дней работы Центра помощь в поликлиническом отделении уже получили 3 тысячи 515 детей.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля является флагманским проектом Московской области в сфере здравоохранения. Он координирует все детские медучреждения региона и оборудован по последнему слову техники. Лечение здесь предоставляют ребятам со всей России.
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