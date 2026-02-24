«Стресс и проблемы с учебой»: Невролог рассказала, чем поздний отбой грозит школьникам
Невролог Суворинова: Детям для восстановления необходимо около 10 часов сна
У школьников, которые часто нарушают режим сна, могут начаться головные боли и проблемы с учебой. Об этом предупредила врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова.
Она пояснила, что детям младших классов для восстановления необходимо около 10 часов сна. Поэтому при подъеме в 07:00 спать надо ложиться в 21:00.
«В свою очередь, старшеклассники высыпаются уже быстрее, но и они должны спать не менее 8 часов. К тому же не стоит допускать, чтобы дети засиживались дольше 23:00, потому что гормон сна мелатонин начинает вырабатываться в организме до 00:00», — уточнила Суворинова в разговоре с Москвой 24.
В случае регулярного бодрствования около полуночи нервная система начинает работать в режиме стресса, что может привести к трудностям с обучением и раздражительности, отметила эксперт. Она добавила, что ребенок в случае отсутствия достаточного количества сна больше подвержен стрессам и может страдать от головных болей.
Суворинова посоветовала всегда выключать в комнате свет и исключить перед сном использование гаджетов, чтобы не мешать выработке мелатонина.