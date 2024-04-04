«Адская смесь»: Эксперт рассказал об опасном составе колбасных изделий

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Регулярное употребление колбасы, сосисок и других похожих продуктов повышает риск развития рака кишечника. Об этом предупредил ведущий программы «Живая еда» Сергей Малозёмов, передаёт радио Sputnik.
«В колбасных изделиях при изготовлении образуется какая-то адская смесь из красного мяса, жира, соли и различных химических добавок, таких как нитритная соль, которая должна предотвращать порчу и убивать вредные бактерии», — заявил эксперт.Он пояснил, что колбаса, бекон, ветчина и аналогичные продукты относятся к ультрапереработанным и могут навредить при регулярном употреблении.
«Это доказанный канцероген, даже в самом приятном и вкусном виде. Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника. По данным международных организаций, каждые 50 граммов таких продуктов в сутки на 18% повышают риск рака толстого кишечника», – обратил внимание специалист.Малозёмов также указал на вред фермерской колбасы, которая не отличается по качеству от магазинной. Специалист пояснил, что при её изготовлении не всегда соблюдаются стандарты, которые внедрены на крупных производствах.
В заключении эксперт призвал максимально сократить употребление колбасных изделий и рассматривать их, как деликатес.
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