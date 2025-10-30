Адвокат Краснов: Клинике хирурга Хайдарова грозит закрытие после смерти пациента

30 октября 2025, 18:51

Фото: iStock/Gumpanat

После смерти пациента в московской клинике Фомина, принадлежащей хирургу Тимуру Хайдарову, следственные органы проводят проверку. Как заявил почетный адвокат России Дмитрий Краснов, если вина оперировавшего врача Ильи Елагина будет доказана, его могут лишить лицензии, а клинику — закрыть.