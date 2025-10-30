Адвокат Краснов: Клинике хирурга Хайдарова грозит закрытие после смерти пациента
После смерти пациента в московской клинике Фомина, принадлежащей хирургу Тимуру Хайдарову, следственные органы проводят проверку. Как заявил почетный адвокат России Дмитрий Краснов, если вина оперировавшего врача Ильи Елагина будет доказана, его могут лишить лицензии, а клинику — закрыть.
Пациент скончался после бариатрической операции, проведенной Елагиным. Сейчас врач находится под подпиской о невыезде. Ранее он уже проходил по делу о смерти продюсера Петра Гаврилова, умершего после аналогичной операции в другой клинике Хайдарова.
В беседе с Общественной Службой Новостей Краснов отметил, что по факту смерти будет возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза и допрошен весь медперсонал. Если вина хирурга подтвердится, ему грозит обвинение в причинении смерти по неосторожности и лишение медицинской лицензии.
