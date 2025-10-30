В Пермской крае у пенсионерки органы брюшной полости оказались в грудной клетке

30 октября 2025, 17:56

Фото: iStock/gorodenkoff

У пенсионерки из Пермского края обнаружили редкое анатомическое нарушение — все органы брюшной полости оказались в грудной клетке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Как сообщили в Сеченовском университете изданию «Осторожно, новости», 77-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на сильную одышку, предполагая, что у нее проблемы с сердцем.