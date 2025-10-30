В Пермской крае у пенсионерки органы брюшной полости оказались в грудной клетке
У пенсионерки из Пермского края обнаружили редкое анатомическое нарушение — все органы брюшной полости оказались в грудной клетке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Как сообщили в Сеченовском университете изданию «Осторожно, новости», 77-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на сильную одышку, предполагая, что у нее проблемы с сердцем.
Компьютерная томография показала, что из-за возрастных изменений диафрагма пациентки растянулась, и органы пищеварения сместились вверх. В результате весь процесс переваривания пищи происходил у женщины в груди.
Операцию по возвращению органов на место провели специалисты Сеченовского университета с помощью робота-ассистента. Через четыре небольших прокола хирурги восстановили нормальное расположение органов. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и, по ее словам, собирается «идти за грибами».
