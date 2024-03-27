Агапитова: За год в Петербурге уменьшилось число жалоб на медобслуживание

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Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что за год число жалоб горожан на медицинское обслуживание снизилось.
«Важной позитивной тенденцией минувшего года стало снижение жалоб на петербургские медицинские учреждения, на качество оказываемой ими помощи. Это связано с усилением внимания руководства города к проблемам в сфере обеспечения прав граждан на охрану здоровья, отмеченным в том числе и в докладах уполномоченного за 2021 и 2022 годы», — прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Агапитова.
Ранее сообщалось, что почти 900 тыс. жителей Московской области прошли с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры, многим это помогло начать своевременное лечение. Чаще всего в ходе профилактических осмотров выявлялись заболевания сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания и пищеварения. Кроме того, было выявлено 260 случаев онкологических заболеваний.
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