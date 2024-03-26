Диспансеризацию прошли с начала года около 900 тысяч жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 900 тысяч жителей Московской области прошли с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры, многим это помогло начать своевременное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала года профосмотры и диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 900 тысяч человек. В результате у них было выявлено более 18 тысяч заболеваний, о которых пациенты ранее не знали», — отметил глава министерства Алексей Сапанюк.Чаще всего в ходе профилактических осмотров выявлялись заболевания сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания и пищеварения. Кроме того, было выявлено 260 случаев онкологических заболеваний.
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Лев Каштанов