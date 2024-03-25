В Подмосковье запустят новые арт-терапевтические тренинги для медиков

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Учебный центр НИКИ детства запускает новые арт-терапевтические тренинги для медиков Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новый тренинг будет реализовываться в рамках «Наш участковый врач».
Стоит отметить, что терапевтические тренинги с использованием рисования помогают бороться со стрессом, тревогой и эмоциональным напряжением.
Читайте также:
В поликлиники Серпухова пришли работать новые врачи
Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
«Психологическая поддержка медиков является важной составляющей проекта «Наш участковый врач». Доктора любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому, как этот метод показал свою эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — поделилась руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.
Читайте также:
В поликлиники Серпухова пришли работать новые врачи
Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
Мира Полтева