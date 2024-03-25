Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Подмосковье запустят новые арт-терапевтические тренинги для медиков

В Подмосковье запустят новые арт-терапевтические тренинги для медиков

25 марта 2024, 12:40
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Учебный центр НИКИ детства запускает новые арт-терапевтические тренинги для медиков Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новый тренинг будет реализовываться в рамках «Наш участковый врач».

«Психологическая поддержка медиков является важной составляющей проекта «Наш участковый врач». Доктора любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому, как этот метод показал свою эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — поделилась руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.


Стоит отметить, что терапевтические тренинги с использованием рисования помогают бороться со стрессом, тревогой и ​эмоциональным напряжением.

Читайте также:

В поликлиники Серпухова пришли работать новые врачи

Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям

Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
#врач
#поддержка
#психологическая поддержка
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первая бригада скорой помощи приехала к «Крокусу» через четыре минуты после вызова
25 марта 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Минздраве Московской области рассказали о работе бригад скорой медицинской помощи и Территориального центра медицины катастроф во время теракта в «Крокус Сити Холл».
«Уже через 4 минуты после поступления вызова на пульт диспетчера первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Всего в оказании медпомощи пострадавшим в «Крокусе» были задействованы 54 бригады Московской областной станции скорой помощи, а также 15 бригад Территориального центра медицины катастроф. Кроме того, оперативно было налажено взаимодействие с экстренными службами Москвы», - министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Ранее сообщалось, что в больницах Москвы и Подмосковья остаются 97 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Помимо больниц региона, пострадавшие отправлены в стационары столицы и федеральные центры.

По последним официальным данным СКР, погибли 137 человек, пострадали 182.

Читайте также:

СКР устанавливает организаторов теракта в «Крокус сити холле»

ЦБ рекомендует банкам и МФО простить долги погибшим в «Крокус сити холле»

В разборе завалов в «Крокус Сити Холле» участвует подведомственная МинЖКХ организация
#минздрав мо
#скорая помощь
#врачи
#здравоохранение
#теракт
#красногорск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные доноры сдали за выходные более 1,3 тонны литров крови
25 марта 2024, 16:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 1,3 тонны литров крови сдали доноры в Московской области за субботу и воскресенье — 23 и 25 марта — для пострадавших во время теракта в «Крокусе», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Чтобы принять всех желающих сдать кровь, служба крови Московской области работала все выходные в усиленном режиме. Несмотря на то, что недостатка в донорской крови и её компонентах не было, и мы сразу об этом объявили, огромное количество неравнодушных людей захотели сдать кровь», — рассказал глава регионального министерства Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в регионе в выходные работало 17 пунктов приёма донорской крови, и за два дня туда обратились около четырёх тысяч человек.

В красногорском «Крокусе» вечером в пятницу, 22 марта, несколько человек открыли стрельбу по людям и подожгли здание. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта стали 137 человек, пострадали ещё 182.

Читайте также:

15 пострадавших при теракте в «Крокусе» уже получили выплаты от Подмосковья

В Подмосковье с начала года донорами стали более 18 тыс. человек

Сотрудники компании «Мособлэнерго» сдали в феврале более 40 литров крови
#донор
#кровь
#московская область
#подмосковье
#донорская кровь
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье росгвардейцы помогли теряющему сознание пенсионеру дождаться приезда скорой
25 марта 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Доврачебную медицинскую помощи оказали сотрудники вневедомственной охраны в Орехово-Зуеве 80-летнему мужчине, который почувствовал себя плохо в местном торговом центре, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Тревожная кнопка сработала в охраняемом Росгвардией торговом центре на улице Якова Флиера в Орехво-Зуеве. Приехавший патруль выяснил, что причиной вызова стал пожилой мужчина, которому стало плохо в торговом зале. Пенсионер находился в предобморочном состоянии, и сотрудники магазина, растерявшись, нажали тревожную кнопку, а затем вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы оказались на месте раньше медиков и до их приезда измерили пенсионеру давление и контролировали его состояние до прибытия скорой.

У мужчины диагностировали сердечную недостаточность и госпитализировали.

Читайте также:

В поликлиники Серпухова пришли работать новые врачи

Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям

В Японии распространяется рекордными темпами смертельная вирусная инфекция
#росгвардия
#орехово-зуево
#пенсионер
#медицина
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В поликлиники Серпухова пришли работать новые врачи
25 марта 2024, 10:00

Фото: iStock/iStock

Новые врачи-специалисты — пульмонолог и уролог — поступили на работу в поликлинические отделения Серпуховской больницы в марте текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Пульмонолог Мария Ермолаева является молодым специалистом, стаж её работы в здравоохранении — семь месяцев. Врач окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и прошла ординатуру по направлению «Пульмонология».

Уролог Константин Пронякин практикует уже 11 лет. Он окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко и ординатуру по направлению «Урология».

Для врачей в Московской области действует ряд льготных программ, включая пятидесятипроцентную компенсацию аренды жилья, предоставление социальной ипотеки, при которой саму сумму жилищного кредита выплачивает область, а собственник гасит только проценты по кредиту. Кроме того, есть особые выплаты для молодых специалистов и несколько других мер поддержки.

Читайте также:

Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям

В Японии распространяется рекордными темпами смертельная вирусная инфекция

Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
#серпухов
#врачи
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям
24 марта 2024, 18:48

Фото: iStock/Pogonici

Врачи в Московской области оказывают всю необходимую медицинскую помощь эвакуированным из Белгорода детям, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.
«Для осмотра детей, прибывающих из Белгорода в пункты временного размещения городах Клин, Пушкино, Волоколамск и Коломна, сформированы 4 врачебно-сестринские бригады в составе 18 человек», — уточнили в пресс-службе.
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
У юных белгородцев берут тесты на коронавирус и грипп.

Напомним, 24 марта в Подмосковье прибыли около 400 детей из находящейся под обстрелами Белгородской области. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева их разместили в детских оздоровительных лагерях 4 муниципалитетов.

Читайте также:

Около 400 детей и родителей прибыли в Подмосковье из Белгородской области

Гладков: В Самарскую и Астраханскую области выезжают 690 белгородских детей

Воробьёв: Подмосковье примет более 400 детей и их родителей из Белгородской области
#подмосковье
#белгородская область
#дети
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Японии распространяется рекордными темпами смертельная вирусная инфекция
24 марта 2024, 11:42

Фото: iStock/ismagilov

В Японии наблюдается значительный рост случаев синдрома стрептококкового токсического шока (STSS). Об этом сообщает The Japan Times.
Сообщается, что уровень смертности от данного заболевания составляет тридцать процентов. За первые несколько месяцев текущего года уже зарегистрировано 378 случаев заражения пациентов во всех, кроме 2, из 47 префектур Японии.

Одним из симптомов является боль в горле, которой наиболее подвержены дети. Уточняется, что бактерия крайне заразна и может привести к тяжелым заболеваниям и смерти у взрослых старше 30 лет.

Медики рекомендуют людям мыть руки и тщательно обрабатывать раны, в целях сдерживания распространения инфекции.

Читайте также:

Главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, как не заболеть туберкулёзом

Врачи рассказали о причинах снижения остроты зрения весной

Психолог Бусловский назвал лучший способ борьбы с весенней депрессией
#япония
#инфекция
#заболевания
#пациент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
23 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/AntonioGuillem

В связи с потрясшими Россию последними событиями, многие находятся в состоянии тревоги и страха.
Как восстановить своё психологическое состояние и успокоиться в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос.

Специалист рассказала о нескольких полезных техниках, которые помогут справиться с состоянием тревоги.

В первую очередь Кардиакос посоветовала научиться разделять внутреннее и внешнее состояние. Если вы склонны к тревожности, то в моменты душевного неспокойствия стоит относиться к себе как можно более бережно.

«Снижаем скролинг ленты по тревожной теме. Не гуглим, не пересматриваем, раз за разом включаясь к тревожный круг. Переставая перепроверять и заново проживать через обсуждения», — посоветовала психолог.
Психолог Самбурский: Весной больше стресса и выгорания из-за гормонов
Психолог Самбурский: Весной больше стресса и выгорания из-за гормонов
По её словам, если у вас нет возможности напрямую повлиять на ситуацию, то одного просмотра новостей в день будет вполне достаточно.

«Диафрагмальное дыхание. Мы дышим грудью . За дыханием животом, нужно больше внимание и снижается ЧДД частота дыхательных движений (в стрессе 20-30, в спокойствии 14-19). Положите одну руку на грудь, вторую на живот. Вдох через нос — грудь поднимается, живот выпячивается, Выдох через рот — втягиваются мышцы живота», — рассказала о полезной технике эксперт.

Психолог также посоветовала проговаривать тревожные мысли вслух, параллельно занимаясь каким-нибудь рутинным делом. Например, можно мыть руки.
Психолог Бусловский назвал лучший способ борьбы с весенней депрессией
Психолог Бусловский назвал лучший способ борьбы с весенней депрессией
Кардиакос напомнила, что хорошо помогает пересчитывать предметы вокруг вас или спокойно дышать повторяя про себя — «Я со всем справлюсь». Психолог посоветовала перенести свой страх в рисунок. Он не должен быть красивым, необходимо рисовать спокойно и непринуждённо, выплёскивая свою тревогу на бумажный лист.

«Поочередное напряжение-расслабление. 7 секунд напрягаем, 40 расслабляем. Сжимаем изо всех сил!!! Каждой части тела уделяем отдельное внимание: Кулаки, бицепс,плечо. Двигайтесь по телу расслабляя-напрягая каждую зону», — рассказала Кардиакос об ещё одной технике.

По словам эксперта также хорошо снять тревогу помогают бег, уборка и любая другая смена гормонального фона.

«Ну и главные слова, что если чувствуете, что не справляетесь — обратитесь к психологу», — заключила Кардиакос.

Читайте также:

Психолог Колосова: При глубинной тревоге антистресс-игрушка не поможет

Психолог Аракелова объяснила агрессивное вождение мужчин весной

Психолог Бетанова: Отсутствие матери может грозить девочке «тяжёлым характером»
#психолог
#тревога
#стресс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Волынкина назвала отсутствие физнагрузки частой ошибкой при похудении
22 марта 2024, 19:54

Фото: istockphoto.com/globalmoments

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что наиболее частыми ошибками при похудении являются отсутствие физической нагрузки, а также несоблюдение нормального режима питания.
Что касается последнего, то здесь часто стараются снизить суточный калораж и увеличить потребления белка, что также неверно.

«Во время отсутствия питания организм испытывает большой стресс и начинает ещё больше накапливать жира, так как полагает, что его вообще перестанут кормить. Большой ошибкой является отсутствие физической нагрузки. Если организм не будет тренироваться, то не будет расходовать больше калорий. Сам по себе метаболизм не увеличится», — объяснила в беседе с NEWS.ru Волынкина.

Ранее терапевт Анна Хакимова заявляла, что фастфуд можно есть не чаще, чем раз месяц.

Читайте также:

Врач Хакимова рекомендовала есть фастфуд не чаще раза в месяц

Повышает давление: Врачи назвали воду, которую лучше не пить

Диетолог Саволюк заявила о бесполезности энергетиков для водителей
#врачи
#диета
#питание
#физкультура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Хакимова рекомендовала есть фастфуд не чаще раза в месяц
22 марта 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov

Терапевт Анна Хакимова заявила, что фастфуд можно есть не чаще, чем раз месяц.
«Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она пояснила, что в таких блюдах содержится много соли и жира, а напитки содержат пузырьки, и это всё пагубно влияет на пищеварительную систему организма, вызывая вздутие, чувство переполнения и тошноту.

Ранее сертифицированный американский врач-диетолог Келси Куник заявила, что маленький бургер с яйцом не навредит здоровью и сбалансированному рациону, так как содержит много белка.

Читайте также:

Диетолог Саволюк заявила о бесполезности энергетиков для водителей

Диетолог рассказала, как быстро похудеть к лету

Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры
#врач
#напитки
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф