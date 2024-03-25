В Подмосковье запустят новые арт-терапевтические тренинги для медиков





Ранее сообщалось, что в больницах Москвы и Подмосковья остаются 97 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Помимо больниц региона, пострадавшие отправлены в стационары столицы и федеральные центры.



По последним официальным данным СКР, погибли 137 человек, пострадали 182.



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«Уже через 4 минуты после поступления вызова на пульт диспетчера первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Всего в оказании медпомощи пострадавшим в «Крокусе» были задействованы 54 бригады Московской областной станции скорой помощи, а также 15 бригад Территориального центра медицины катастроф. Кроме того, оперативно было налажено взаимодействие с экстренными службами Москвы», - министр здравоохранения Московской области