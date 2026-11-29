Агроном назвал полезные для употребления в пищу с кожурой овощи
Многие из нас перед приготовлением или употреблением овощей привыкли очищать их от кожуры, считая ее лишней или невкусной, однако это не всегда верно. Об этом заявил агроном, технический консультант Р-ГРУНТ (бизнес-подразделение компании РОКВУЛ) Алексей Куренин, передает «Лента.ру».
Специалист подчеркнул, что внешний слой некоторых фруктов и овощей содержит значительное количество полезных веществ, включая витамины, антиоксиданты и пищевые волокна. Одним из первых овощей, который агроном рекомендует есть с кожурой, является огурец. По словам Куренина, кожура огурца содержит витамин К и антиоксиданты, что помогает увеличить количество клетчатки в рационе. Более того, сочетание пищевых волокон и воды способствует улучшению работы пищеварительной системы, отметил он.
Согласно его мнению, кожура и верхние слои томатов содержат больше ликопина, чем их центральные части. Ликопин придает томатам красный цвет и действует как антиоксидант. Это вещество также защищает кожу от ультрафиолетового излучения и способствует выработке коллагена. Поэтому употребление томатов с кожурой обеспечивает организм большим количеством питательных веществ. Кроме того, содержание ликопина в томатах увеличивается при термической обработке, добавил эксперт.
Еще один овощ, который полезнее есть с кожурой, — это баклажаны. Их кожица богата антоцианами — природными пигментами с антиоксидантными свойствами. Эти вещества помогают защищать клетки, поддерживают работу мозга и кровеносных сосудов, заключил Куренин.
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