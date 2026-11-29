29 ноября 2026, 11:38

Агроном Куренин посоветовал есть баклажаны с кожурой из-за пользы для организма

Фото: iStock/Magone

Многие из нас перед приготовлением или употреблением овощей привыкли очищать их от кожуры, считая ее лишней или невкусной, однако это не всегда верно. Об этом заявил агроном, технический консультант Р-ГРУНТ (бизнес-подразделение компании РОКВУЛ) Алексей Куренин, передает «Лента.ру».