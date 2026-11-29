29 ноября 2026, 10:22

Врач Сайно: Сухой воздух в помещениях может вызвать носовые кровотечения

Фото: iStock/fizkes

В отопительный сезон сухой воздух в помещениях приводит к пересыханию слизистой носа и появлению микротрещин. Из-за этого кровеносные сосуды становятся уязвимее и могут повреждаться при чихании или попытках удалить корочки. Об сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно, передает kp.ru.