Врач рассказала о причинах носовых кровотечений зимой
В отопительный сезон сухой воздух в помещениях приводит к пересыханию слизистой носа и появлению микротрещин. Из-за этого кровеносные сосуды становятся уязвимее и могут повреждаться при чихании или попытках удалить корочки. Об сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно, передает kp.ru.
Специалист отметила, что к причинам носовых кровотечений относятся воспалительные процессы, деформация носовой перегородки и продолжительное использование капель, сужающих сосуды. При часто повторяющихся кровотечениях рекомендуется обратиться к отоларингологу для исключения серьезных патологий, подчеркнула она.
Для предотвращения кровотечений Сайно рекомендовала поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, который должен составлять 40–60%, и регулярно использовать солевые растворы для увлажнения носовых проходов. Кроме того, врач посоветовала избегать самостоятельного удаления корочек в носу, предлагая их предварительно размягчать.
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