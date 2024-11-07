Академик Асмолов предложил создать в Подмосковье систему борьбы с выгоранием врачей

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Ключевой способ преодоления выгорания врачей – мотивация к работе.
Такое мнение высказал корреспонденту «Радио 1» психолог, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. Доклад на эту тему он представил на VIII съезде терапевтов Московской области, который открылся в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
По мнению Асмолова, в Подмосковье необходимо создать мощную психологическую систему поддержки любых врачей.
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«Если врач чувствует, что его не понимают, не любят, что он оказался за пределами внимания и социальной поддержки, начинается выгорание. А выгорание врача – это не просто его личная болезнь. Это цепная реакция, которая приводит к увеличению числа больных в Московской области. Поэтому я и акцентировал на этом внимание», – пояснил учёный.
По мнению Асмолова, в Подмосковье необходимо создать мощную психологическую систему поддержки любых врачей.
«Это увеличит в регионе здоровый дух, поможет Московской области ещё более уверенно смотреть в будущее. Кстати, для меня невероятно важно, что нынешний съезд проходит в МОНИКИ как одном из самых ценных центров Московской области. Здесь создана среда уникального общения между врачами, и эта среда целительна для них. Она помогает лучше видеть друг друга, лучше видеть мир и ещё больше влюбляться в свою профессию», – заключил собеседник «Радио 1».VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука – в практику» проходит 7-8 ноября в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В нём участвуют не только подмосковные врачи, но и работники здравоохранения из 15 стран ближайшего и дальнего зарубежья. Тематика форума охватывает вопросы диагностики и терапии самого широкого круга заболеваний.
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Лора Луганская